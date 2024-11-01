edición general
9 meneos
33 clics

El País y Cinco Días llevan a su portada digital una publicidad de Mercadona disfrazada de artículo periodístico

Es habitual encontrar en los grandes medios piezas que pretenden engañar a los lectores haciendo pasar por información mera propaganda comercial a pieza titulada “Mercadona, el súper que más turrones, polvorones, roscones y ‘panettones’ vende en Navidad”, publicada el pasado martes 23 de diciembre en la edición digital de Cinco Días y destacada en la portada de El País, presenta como supuesto hecho noticioso que la cadena de Juan Roig lidera las ventas de dulces navideños, pero el contenido carece de interés público real más allá de la promoció

| etiquetas: el país , mercadona , publicidad
7 2 1 K 73 actualidad
4 comentarios
7 2 1 K 73 actualidad
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
"Mercadona no paga publicidad" xD xD xD
2 K 46
Milmariposas #4 Milmariposas *
Mi hermana me envió hace algunos días un paquete de Navidad con algunos regalos (vivo en Italia) y ha incluido en su envío unas cuantas pastillas de turrón de esa cadena de supermercados (es que no quiero ni nombrarlos). Pues bien, el tamaño del cartón del envoltorio de por sí es más pequeño de lo que yo lo recordaba (no soy muy de turrones, pero bueno) y dentro la supuesta pastilla del mismo es un centímetro más pequeño que el envoltorio. Reduflacción, os suena.

es.wikipedia.org/wiki/Reduflación

Miserables.
0 K 18
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Ay, si se supiera el porcentaje de artículos y noticias de prensa que obedecen única y exclusivamente a intereses económicos, veríamos a los medios con otros ojos.
0 K 12
#2 Tensk
Varios periódicos publican publirreportajes.

Me pinchan y no sangro.
0 K 10

menéame