El País y Cinco Días llevan a su portada digital una publicidad de Mercadona disfrazada de artículo periodístico

Es habitual encontrar en los grandes medios piezas que pretenden engañar a los lectores haciendo pasar por información mera propaganda comercial a pieza titulada “Mercadona, el súper que más turrones, polvorones, roscones y ‘panettones’ vende en Navidad”, publicada el pasado martes 23 de diciembre en la edición digital de Cinco Días y destacada en la portada de El País, presenta como supuesto hecho noticioso que la cadena de Juan Roig lidera las ventas de dulces navideños, pero el contenido carece de interés público real más allá de la promoció