“Paguitas” para policías y militares: sus hijos acaparan alrededor del 15% de las ayudas de comedor escolar en Madrid

Los hijos de policías, guardias civiles y militares concentran ya el alrededor del 15% de las becas de comedor escolar en la Comunidad de Madrid, un dato que coincide con la decisión del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso de subvencionarles este curso escolar 2025-2026 el 100% del coste del comedor, y que ha aumentado progresivamente desde el curso 2021-2022, cuando concentraban el 13% del total, según datos oficiales.