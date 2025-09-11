edición general
“Paguitas” para policías y militares: sus hijos acaparan alrededor del 15% de las ayudas de comedor escolar en Madrid

Los hijos de policías, guardias civiles y militares concentran ya el alrededor del 15% de las becas de comedor escolar en la Comunidad de Madrid, un dato que coincide con la decisión del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso de subvencionarles este curso escolar 2025-2026 el 100% del coste del comedor, y que ha aumentado progresivamente desde el curso 2021-2022, cuando concentraban el 13% del total, según datos oficiales.

Chinchorro #1 Chinchorro
Pero eso es porque han hecho méritos para eso, tales como... ser militares y policías.
A ver si vais a estar insinuando los rojos de mierda que hay favoritismos o algo :troll:
#3 Pitchford
El comedor deberia ser gratis para todos los niños.. Hay que facilitar la crianza, que la natalidad está bajo mínimos.. Se podría discutir si para los ricos también, pero no creo que merezca la pena.. que paguen más impuestos de los que pagan mejor..
Gry #2 Gry
Hay que mantener contento al servicio
#5 unocualquierax *
#2
No dudes que es por eso.
Entre los políticos de derechas, los policías, los militares, los curas, los jueces, los directores de los medios y, por supuesto, los ricos, entre todos se apoyan, se defienden, para mantener sus privilegios.
Los demás, a callar y pagar la cuenta, y si protestamos, palo.
g3_g3 #4 g3_g3
Paguitas para todos :shit:
