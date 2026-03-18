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Los pagos móviles transfronterizos con código QR en Asia están en auge [eng]

Los pagos móviles en Asia están evolucionando más allá del ámbito doméstico, y los nuevos desarrollos están transformando la forma en que funcionan las transacciones internacionales. Lo que comenzó a nivel local se está expandiendo de maneras que sugieren una mayor convergencia regional. Si bien el cambio aún es gradual, sus implicaciones son cada vez más innegables. El director ejecutivo de MEF, Dario Betti, explica que esta transición está cobrando un impulso real. En gran parte de Asia, los pagos móviles están entrando en una nueva fase.

| etiquetas: geoestrategia , dinero , economía , consumo
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2 comentarios
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alehopio #1 alehopio
En Asia, el sistema de pago mediante código QR se ha consolidado a través de estándares nacionales que permiten a los usuarios pagar en múltiples comercios con una sola aplicación (interoperabilidad doméstica) y, cada vez más, realizar pagos entre países sin necesidad de cambiar divisas (interoperabilidad transfronteriza).

La mayoría de estos países han creado un código QR único que aglutina a diferentes bancos y billeteras digitales locales:

China: UnionPay (QR Standard) / e-CNY
Rusia:…   » ver todo el comentario
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alehopio #2 alehopio
Otra fuente :

A partir de abril de 2026, los países de la ASEAN habrán entrado oficialmente en la era de los pagos sin fronteras.
www.thesoutheastasiadesk.com/p/one-scan-for-all-asean-cashless-tourism
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