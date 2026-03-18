Los pagos móviles transfronterizos con código QR en Asia están en auge [eng]

Los pagos móviles en Asia están evolucionando más allá del ámbito doméstico, y los nuevos desarrollos están transformando la forma en que funcionan las transacciones internacionales. Lo que comenzó a nivel local se está expandiendo de maneras que sugieren una mayor convergencia regional. Si bien el cambio aún es gradual, sus implicaciones son cada vez más innegables. El director ejecutivo de MEF, Dario Betti, explica que esta transición está cobrando un impulso real. En gran parte de Asia, los pagos móviles están entrando en una nueva fase.