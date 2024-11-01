Una página del manuscrito de Arquímedes encontrada en el Museo de Bellas Artes de Blois (Fr)

Una página del palimpsesto de Arquímedes, considerada perdida durante varias décadas, ha sido identificada por un investigador del CNRS en el Museo de Bellas Artes de Blois. El folio contiene un pasaje del tratado «Sobre la esfera y el cilindro» en una de sus caras aún legibles; la otra cara está oculta por una iluminación añadida en el siglo XX. La otra cara está cubierta por una iluminación añadida en el siglo XX , que representa al profeta Daniel rodeado de dos leones, bajo la cual el texto antiguo permanece inaccesible.