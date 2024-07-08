Pagar en efectivo y obtener un descuento: la moda que está resucitando el dinero en efectivo en España

Mi sorpresa ha sido mayúscula al conocer cómo funciona nuestro sistema. España, a diferencia de lo que pensaba, sí permite ofrecer un descuento por pagar en efectivo en cualquier comercio. El reglamento le da vía libre al empresario para motivar al cliente de esta manera sin incurrir en ningún delito, aunque ojo, cobrar en efectivo no supone lo mismo que no declarar.