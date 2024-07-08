edición general
2 meneos
15 clics
Pagar en efectivo y obtener un descuento: la moda que está resucitando el dinero en efectivo en España

Pagar en efectivo y obtener un descuento: la moda que está resucitando el dinero en efectivo en España

Mi sorpresa ha sido mayúscula al conocer cómo funciona nuestro sistema. España, a diferencia de lo que pensaba, sí permite ofrecer un descuento por pagar en efectivo en cualquier comercio. El reglamento le da vía libre al empresario para motivar al cliente de esta manera sin incurrir en ningún delito, aunque ojo, cobrar en efectivo no supone lo mismo que no declarar.

| etiquetas: efectivo , tarjeta , descuento , hacienda
2 0 0 K 22 actualidad
5 comentarios
2 0 0 K 22 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Me parece genial. El uso del efectivo es una forma de joder al establishment. El anarquismo definitivo en el siglo XXI.
Encima evitas que te hagan profiling los estados.

Cono curiosidad, la VPN Mullvad te permite pagar en efectivo mediante giro postal
0 K 14
#2 Klamp
#1 que fumas?
0 K 8
slainrub #4 slainrub
Lo que cuesta hoy en día tener un datáfono en un establecimiento, cuando alguien me dice que solo cobra en efectivo, no hay otra razón que no declararlo a hacienda.

Intento evitar al máximo ese tipo de establecimientos, la pasta que pagamos de impuestos, no me da la gana que alguien se lo ahorre.
0 K 10
#3 Feliberto
La empresa del datáfono se lleva por sus huevos morenos entre un 0,5% y un 3% del total de la compra, mas una cantidad fija. Me parece absurdo que ningun gobierno pare este abuso, ¿quienes son visa o mastercard para llevarse hasta un 3% de tu facturación (no de los beneficios, de los beneficios mucho más)?
0 K 10

menéame