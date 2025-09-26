edición general
Pagar una compra online solo cuando la recibes, transferencias condicionadas y otros usos del euro digital

El BCE adelanta los mecanismos de pagos que se abrirán con el desarrollo de la nueva divisa, tras meses de trabajo con expertos y firmas tecnológicas. El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado por primera vez los avances en el euro digital y los casos de uso que ha probado para transformar la forma en la que pagamos. La idea es adaptar el dinero y los pagos a la digitalización de la economía, pero también garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder al dinero de forma segura y universalmente aceptada. En los últimos años, la autoridad

comentarios
Andreham #1 Andreham
¿Y los impuestos los podremos pagar también sólo cuando el cliente reciba el producto o en el momento de la venta?
#3 eqas
#1 sal de mi cabeza!!!!
Ramen #5 Ramen
#1 el IVA se declara trimestralmente en base a los pagos y los cobros realizados en ese periodo.
mecha #8 mecha
#1 :palm: :palm: :palm:
¿Me estoy perdiendo algo, o eres tú el que está muy perdido?
Torrezzno #7 Torrezzno
Definición gráfica  media
Hartum_fardako #2 Hartum_fardako
Ya empiezan a vendernos "las bondades" del euro digital, pero sin decirnos que nos van a tener ultracontrolados
Ramen #6 Ramen
#2 no tienes tarjeta de crédito ni usas Google Play ni similares. Tampoco usas Bizum y guardas el dinero en un cajón debajo de tu cama ¿no? Es que lo dices como si ahora no estuvieras mega controlado.
DORO.C #4 DORO.C
El caballo de Troya :roll:
