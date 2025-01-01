edición general
¿La paella se come con cuchara o tenedor?

Para despegar el arroz de la paella y atacar el socarrat, una de las mejores partes de la paella, es necesario utilizar una cuchara. De esta manera, para el comensal cogerlo resulta más sencillo y permite disfrutar de una mejor experiencia al delimitar mejor la zona que cada uno ataca de la paella. En cambio, cuando hablamos de una paella que ya viene servida en plato, la cosa cambia.

cocolisto #13 cocolisto
Se come con la boca y se lleva a ella con no importa que utensilio práctico
Tontolculo #24 Tontolculo
#13 lo importante es que la paellera sea anti-adherente para que el arroz y los guisantes no se quemen por debajo :troll:
insulabarataria #14 insulabarataria
Es menja amb cullera, de tota la vida.
wuixaxe #9 wuixaxe
Es arroz, con palillos evidentemente
#20 diablos_maiq
#9 y si no es paella, con pajita :roll:
Cuñado #17 Cuñado
Sí.
#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Se trata de pinchar o acarrear? Con cuchara obviamente.
#1 yokitolakaka
Tenedor
daTO #18 daTO
#1 El tenedor es un invento cojonudo. Tenemos a los orientales por las nubes porque inventaron el papel, la pólvora o el yoga, pero, y no es chovinismo, el tenedor me parece mucho mejor que los palillos, no te tienes que poner el plato en la cara para comer,
Malinke #15 Malinke
Cuchara de palo.
Uso cuchara de madera para revolver el arroz con pollo que hago algunos domingos y con la misma me la como.
alfema #2 alfema
Lo siento voto equivocado.
pitercio #21 pitercio *
Con la concha de un mejillón.
Porque con algo más pequeño al final se te escapan los guisantes.
frg #19 frg
Con la mano, evidentemente. Si tiene chorizo, mejor.
Kachemiro #11 Kachemiro
Ayer vi un anuncio de Heinz en la TV en el que comían una especie de paella con ketchup.
Valiente cordada
eltxoa #7 eltxoa
Con cebolla!
#16 wendigo
Si esta en el recipiente... Cuchara de madera.
No por tradición ni mierdas...simplemente porque tenedores de madera son raros y no es buena idea rascar un recipiente de metal con cubiertos metálicos, a no ser que te falte hierro en la dieta

Saludos
ChatGPT #5 ChatGPT
Yo la de chorizo la como con tridente
Nitanmal #4 Nitanmal
Ya está La polémica paellera de la semana
#3 okeil
Con cebolla, claramente
alpoza #23 alpoza
si esta buena con lo primero que tengas.
CharlesBrowson #22 CharlesBrowson
Mientras no haya un valenciano cerca dando el coñazo cometela como te salga del higo :troll:
mosfet #8 mosfet
Con cuchara de toda la vida, sentada toda la familia alrededor de la paella, en el campo. Si es en tu casa en un plato pues igual le pega menos, pero desde luego la cuchara es imprescindible para comer el socarrat que es lo mejor
nightrain #6 nightrain
La paella , como la Cruzcampo...
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos
Con hambre.
