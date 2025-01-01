¿La paella se come con cuchara o tenedor?

Para despegar el arroz de la paella y atacar el socarrat, una de las mejores partes de la paella, es necesario utilizar una cuchara. De esta manera, para el comensal cogerlo resulta más sencillo y permite disfrutar de una mejor experiencia al delimitar mejor la zona que cada uno ataca de la paella. En cambio, cuando hablamos de una paella que ya viene servida en plato, la cosa cambia.