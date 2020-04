Los padres no son profesores

Es evidente que los padres no pueden llenar el vacío que dejan maestros y profesores. Como ya comentábamos en el caso de las educadoras de las guarderías, estas profesiones están empezando a ser valoradas como merecen. La tópica y habitual crítica a los profesores por sus insultantes vacaciones o la también típica y absurda creencia de que "el que vale, vale, y el que no enseña" también se están transformando en admiración o hasta idolatría hacia los educadores por su trabajo, en general, y por su paciencia, en particular.