Este fármaco abortivo podría prevenir el cáncer de mama, pero los prejuicios morales y políticos han frenado su investigación

Un grupo de expertos denuncia que la política conservadora ha ralentizado la investigación de la mifepristona. “Da miedo investigarlo y parecer proabortista”

| etiquetas: cáncer , mama , aborto , religion
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
La religión es un cáncer para la sociedad.
Lyovin81 #2 Lyovin81
#1 Lo es. Pero primero hay que crear las condiciones materiales para su desaparición natural, ir a saco contra ella sólo crea más reacción. Pero vamos, que ahora mismo circulamos en dirección contraria...
TripleXXX #3 TripleXXX
#1 Encima es como los toros que cada vez tiene menos adeptos pero se la defiende a capa y espada.
Tontolculo #4 Tontolculo
#1 eso y que no es un cáncer masivo en hombres, que si lo fuera, veríamos otro resultado
Apotropeo #6 Apotropeo
#1 pues, según la noticia, se cura abortando.
:troll:
D303 #5 D303
No lo encuentro en castellano. Pero es una obra de arte de Padre de familia.
www.youtube.com/watch?v=E-FApjb1i2Y
