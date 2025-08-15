·
Este fármaco abortivo podría prevenir el cáncer de mama, pero los prejuicios morales y políticos han frenado su investigación
Un grupo de expertos denuncia que la política conservadora ha ralentizado la investigación de la mifepristona. “Da miedo investigarlo y parecer proabortista”
cáncer
mama
aborto
religion
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
La religión es un cáncer para la sociedad.
6
K
75
#2
Lyovin81
#1
Lo es. Pero primero hay que crear las condiciones materiales para su desaparición natural, ir a saco contra ella sólo crea más reacción. Pero vamos, que ahora mismo circulamos en dirección contraria...
0
K
6
#3
TripleXXX
#1
Encima es como los toros que cada vez tiene menos adeptos pero se la defiende a capa y espada.
1
K
28
#4
Tontolculo
#1
eso y que no es un cáncer masivo en hombres, que si lo fuera, veríamos otro resultado
0
K
10
#6
Apotropeo
#1
pues, según la noticia, se cura abortando.
0
K
9
#5
D303
No lo encuentro en castellano. Pero es una obra de arte de Padre de familia.
www.youtube.com/watch?v=E-FApjb1i2Y
1
K
29
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
www.youtube.com/watch?v=E-FApjb1i2Y