Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
Ertzaintza y Policía Nacional denuncian un fenómeno al alza. Han llegado a detener por abandono de un niño de 11 años a una pareja que volvía a Marruecos.
padres marroquíes
hijos
bilbao
abandono
11
2
7
actualidad
13 comentarios
actualidad
#3
ehizabai
#0
muro de pago y mira que me jode, porque me interesa leer la noticia.
1
#6
teneram
#3
www.smry.ai/proxy?url=https://www.elcorreo.com/bizkaia/padres-marroqui
2
#7
frg
#3
Si te interesan los bulos, adelante.
#6
ha puesto un enlace sin muro.
0
#10
ehizabai
#7
Me huele a bulo, efectivamente. Hasta haber leido no lo podía confirmar.
Cosas que tiene uno, intentar luchar contra los sesgos de uno en lugar de revolverse en ellos.
0
#11
ehizabai
#6
Eskerrik asko!
0
#5
tierramar
Los recursos no son infinitos
0
#12
pozz
Algo que lleva ocurriendo desde hace unos cuantos años en otros puntos del pais.
www.europapress.es/ceuta-y-melilla/noticia-detenido-melilla-padre-aban
elpais.com/politica/2019/08/07/actualidad/1565173233_382196.html
1
#13
plutanasio
#12
eso digo yo. Esto lleva pasando años.
0
#8
Mltfrtk
Esto es una completa basura sensacionalista, odio racista para subnormales.
0
#2
txutxo
¿Y los políticos qué dicen?
0
#9
Lamantua
#2
Aún no han leído Menéame. No tienen ni puta idea.
0
#4
Akritai
#1Así
es. Sus derechos son tus obligaciones. La verdad es que este método es más seguro para la integridad de los niños que el clásico de patera, salto de valla o colarse en un camión.
0
#1
AntiTankie
Con tus impuestos, lo mejor es que se lo cobren al rey de marruecos
0
