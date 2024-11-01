Un padre que no se lo cree, contradicciones de amigos y familiares, acoso... Lo que se sabe y lo que no del suicidio de dos chicas en Jaén

Familiares de Sharit apuntan a posibles "terceras personas implicadas": "Nuestra niña nunca haría algo así". El progenitor mostró su desconcierto y pidió que se investigue el caso hasta "llegar a la verdad" porque ve "incoherencias" y no comparte que se trate de un suicidio pactado. "Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto", dijo en declaraciones al programa Hoy en día, de Canal Sur Televisión. También se pronunció en torno a los mensajes previos que intercambiaron las menores.