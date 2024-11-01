edición general
Un padre que no se lo cree, contradicciones de amigos y familiares, acoso... Lo que se sabe y lo que no del suicidio de dos chicas en Jaén

Familiares de Sharit apuntan a posibles "terceras personas implicadas": "Nuestra niña nunca haría algo así". El progenitor mostró su desconcierto y pidió que se investigue el caso hasta "llegar a la verdad" porque ve "incoherencias" y no comparte que se trate de un suicidio pactado. "Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto", dijo en declaraciones al programa Hoy en día, de Canal Sur Televisión. También se pronunció en torno a los mensajes previos que intercambiaron las menores.

... Su hija Sharit debía llegar a casa a las 22.00 horas. Sin embargo, a las 21.41 horas su amiga Rosmed le mandó un Whatsapp de despedida en el que le daba a entender que se quitaría la vida, según explicó ante los medios la madre de la mayor. Para el padre, no obstante, esto era una "incongruencia", pues Sharit, "en vez de responderle a ella (Rosmed), le envía un mensaje a su novio diciéndole que terminan la relación". "Puede ser que lo escribieran las niñas, pero no fue conscientemente", recalca...
