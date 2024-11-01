·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11097
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
5073
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
4956
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
4227
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4389
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
más votadas
586
Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu
481
Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump
372
Las Panteras Negras regresan a las calles de Estados Unidos
416
Canadá da impulso a sus relaciones con China para emanciparse de Estados Unidos
392
Mercosur permitirá el consumo de alimentos con pesticidas vetados en la UE
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
29
clics
El padre de una joven violada en Madrid solicita formalmente en la Asamblea que Ayuso rectifique su defensa de Julio Iglesias
El hombre ya había emitido una carta abierta a la opinión pública ante su resignación: "Gran decepción de lo que debería ser una representante pública"
|
etiquetas
:
ayuso
,
julio iglesias
,
padre
,
mujer
,
violada
,
violación
24
5
0
K
257
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
5
0
K
257
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Beltenebros
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/carta-abierta-ayuso-padre-victima-agresio
1
K
34
#3
covacho
Respuesta de Ayuso:
Reconozco públicamente que Iglesias es un monstruo y deseo que la justicia lo encarcele, los presos le impartan justicia carcelaria y por último le caiga un meteorito el día que consiga el tercer grado. Jodete, Pablo.
0
K
10
#2
AlienRoja
¿"Gran decepción"? ¿Y cuando se ha esperado otra cosa de la IDA?
Esta tiparraca nunca decepciona... lo que decepciona es ver que una mayoría de madrileños sigue apoyando a esta descerebrada.
0
K
7
#4
Enero2025
Cuando el acusado es de derechas se es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/m/actualidad/carta-abierta-ayuso-padre-victima-agresio
Reconozco públicamente que Iglesias es un monstruo y deseo que la justicia lo encarcele, los presos le impartan justicia carcelaria y por último le caiga un meteorito el día que consiga el tercer grado. Jodete, Pablo.
Esta tiparraca nunca decepciona... lo que decepciona es ver que una mayoría de madrileños sigue apoyando a esta descerebrada.