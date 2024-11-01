edición general
El padre de una joven violada en Madrid solicita formalmente en la Asamblea que Ayuso rectifique su defensa de Julio Iglesias

El padre de una joven violada en Madrid solicita formalmente en la Asamblea que Ayuso rectifique su defensa de Julio Iglesias

El hombre ya había emitido una carta abierta a la opinión pública ante su resignación: "Gran decepción de lo que debería ser una representante pública"

covacho
Respuesta de Ayuso:

Reconozco públicamente que Iglesias es un monstruo y deseo que la justicia lo encarcele, los presos le impartan justicia carcelaria y por último le caiga un meteorito el día que consiga el tercer grado. Jodete, Pablo.
AlienRojo
¿"Gran decepción"? ¿Y cuando se ha esperado otra cosa de la IDA?

Esta tiparraca nunca decepciona... lo que decepciona es ver que una mayoría de madrileños sigue apoyando a esta descerebrada.
Enero2025
Cuando el acusado es de derechas se es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
