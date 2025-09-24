edición general
13 meneos
21 clics
El padre de Elon Musk, acusado de cometer abusos sexuales contra cinco de sus hijos e hijastros

El padre de Elon Musk, acusado de cometer abusos sexuales contra cinco de sus hijos e hijastros

Los hermanos del fundador de Tesla le pidieron ayuda, pero no respondió a sus solicitudes.

| etiquetas: elon musk , abusos , hijos , acusado , padre
12 1 0 K 166 actualidad
4 comentarios
12 1 0 K 166 actualidad
Cantro #3 Cantro
Las cenas de Navidad de esa familia debían ser una prueba de resistencia psicológica muy chunga... Para los pobres empleados que tuviesen que aguantarlos
1 K 24
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Una familia modelo xD xD xD xD

Y el señor Erron pidiendo a Elon tener más hijos :roll:
www.meneame.net/story/elon-musk-deberia-tener-mas-hijos-como-rey-medie
0 K 20
#4 soberao
Habrá que esperar a ver en qué queda todo por la presunción de inocencia y todo eso, pero esta familia no deja de sorprender. Están zumbados.
0 K 13
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Família desestructurada
0 K 9

menéame