13
meneos
21
clics
El padre de Elon Musk, acusado de cometer abusos sexuales contra cinco de sus hijos e hijastros
Los hermanos del fundador de Tesla le pidieron ayuda, pero no respondió a sus solicitudes.
actualidad
#3
Cantro
Las cenas de Navidad de esa familia debían ser una prueba de resistencia psicológica muy chunga... Para los pobres empleados que tuviesen que aguantarlos
1
K
24
#2
Verdaderofalso
*
Una familia modelo
Y el señor Erron pidiendo a Elon tener más hijos
www.meneame.net/story/elon-musk-deberia-tener-mas-hijos-como-rey-medie
0
K
20
#4
soberao
Habrá que esperar a ver en qué queda todo por la presunción de inocencia y todo eso, pero esta familia no deja de sorprender. Están zumbados.
0
K
13
#1
mikhailkalinin
Família desestructurada
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
