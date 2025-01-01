edición general
Un padre denuncia que lleva ocho meses sin poder ver a su hija

Alberto Alfaro pidió «la custodia compartida a través de una demanda» y, posteriormente, una querella de su expareja por un presunto delito de violencia de género le alejó más de la pequeña. Son alrededor de ocho meses sin ver a su hija de dos años y Alberto Alfaro indica para La Tribuna que «el daño ya está hecho, es irreparable. Me estoy perdiendo muchas experiencias y eso no me lo va a devolver nadie, pero lo que no quiero es perder más tiempo sin estar con mi hija».

1 comentarios
andando #1 andando
El problema de este tipo es una mala gestión de su abogada, parece ser que tenían 20 días para pedir medidas provisionales y no lo hicieron, lo pidieron una vez condenado y el juzgado les respondió que no era el momento procesal oportuno:

La Tribuna se puso en contacto con la otra parte y Angelina Hurtado Sandoval, la letrada de la expareja de Alberto Alfaro explica que «el problema principal es que no se ha gestionado bien el proceso», ya que en su opinión tras dictarse una orden de

…   » ver todo el comentario
