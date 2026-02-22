edición general
Los pactos tensionan la relación de Génova y el PP de Extremadura: “El recado a Guardiola no sentó nada bien”

El descontrol en las negociaciones con Vox aumenta la presión para que Feijóo intervenga.

Si yo fuera una María Guardiola, entre la espada y la pared con los chantajes retrógrados de VOX y las exigencias inmorales de la dirección del PP, simplemente abandonaría el partido o directamente la política. Y no lo digo para darle ideas a María Guardila, lo digo porque es lo que yo haría. Hace falta ser valientes para sacar a la extrema derecha del tablero de juego, o al menos elegir bien cada movimiento para ello.
