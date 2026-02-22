·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8701
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4761
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
3747
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3231
clics
Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal agresión en Madrid
3137
clics
Una turbina contra el mundo: cómo un hombre empecinado levantó en solitario el molino de viento más raro de Europa
más votadas
558
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]
472
Los márgenes empresariales baten récords en 2025 y la productividad por trabajador sube el doble que salarios
511
El algoritmo silencia a Epstein: Mientras RRSS invisibilizan la red de pedofilia de las élites, viralizan la moda therians
372
Miles de millonarios no pagan ningún impuesto sobre la renta en Francia
280
Trump amenaza a la UE con represalias por la regulación que prima las armas europeas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
40
clics
Los pactos tensionan la relación de Génova y el PP de Extremadura: “El recado a Guardiola no sentó nada bien”
El descontrol en las negociaciones con Vox aumenta la presión para que Feijóo intervenga.
|
etiquetas
:
vox
,
pp
,
extremadura
,
guardiola
6
1
0
K
83
politica
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
83
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
frankiegth
*
Si yo fuera una María Guardiola, entre la espada y la pared con los
chantajes retrógrados
de VOX y las
exigencias inmorales
de la dirección del PP, simplemente abandonaría el partido o directamente la política. Y no lo digo para darle ideas a María Guardila, lo digo porque es lo que yo haría. Hace falta ser valientes para sacar a la extrema derecha del tablero de juego, o al menos elegir bien cada movimiento para ello.
0
K
12
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente