Paco Salazar asegura que nadie del PSOE le pidió dimitir y niega que Pilar Alegría le reprochara su actitud con las mujeres

El exasesor de Pedro Sánchez y exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas en Moncloa, ha asegurado que nadie de la dirección del partido le pidió que dimitiera tras conocerse esta situación, a la vez que ha negado que la exministra Portavoz y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, le reprochara sus comportamientos en el encuentro que mantuvieron hace unos meses.