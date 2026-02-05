Paco Salazar asegura que nadie del PSOE le pidió dimitir y niega que Pilar Alegría le reprochara su actitud con las mujeres

El exasesor de Pedro Sánchez y exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas en Moncloa, ha asegurado que nadie de la dirección del partido le pidió que dimitiera tras conocerse esta situación, a la vez que ha negado que la exministra Portavoz y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, le reprochara sus comportamientos en el encuentro que mantuvieron hace unos meses.
| etiquetas: paco salazar , psoe , pilar alegría , acoso , dimitir
⦁ Pilar Alegría: “A Paco Salazar le conozco desde hace muchos años. Ha sido y es un compañero íntegro”.
⦁ La ministra Pilar Alegría comparte comida y confidencias con Paco Salazar, cesado por acosar a subordinadas … » ver todo el comentario
Pilar Alegría es una falsa
Ni tampoco abusos sexuales a niños en las instituciones llevadas x el PSOE. Vamos a publicar 10 noticias de niños robados (y ninguna sentencia)
El infierno de los menores tutelados por Madrid: 69 denuncias en año y medio por abusos sexuales