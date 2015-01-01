Paco Martínez Soria, su trágico final: del éxito a morir en un accidente doméstico

Todas las personas que viven en un pueblo se han sentido desubicadas la primera vez que pisan una gran ciudad. Y siempre que ocurre esa odisea, se viene a la mente la misma persona. Paco Martínez Soria, nacido en Tarazona allá por 1902, se convirtió en el reflejo de muchos en una España de posguerra que, a pesar de estar en la última década del franquismo, seguía mudándose a las urbes en busca de una mejor vida. El propio actor vivió ese éxodo rural en sus propias carnes, aunque mucho antes de que comenzase la Guerra Civil: de un...