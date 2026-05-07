PACMA reclama conocer la situación de la perra Ikram llegada en patera a Ibiza

El partido animalista PACMA en Ibiza ha solicitado públicamente conocer cuál es la situación actual de Ikram, la perra llegada a la isla en patera el pasado mes de junio, y ha reclamado a las administraciones que garanticen que el animal no será sacrificado. En un comunicado, desde Pacma han considerado necesario mantener la presión pública para evitar una resolución fatal tanto para la cachorra como para una perra de raza caniche que llegó en condiciones similares en diciembre. «Miles de personas han pedido que se salve la vida de Ikram...