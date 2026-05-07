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PACMA reclama conocer la situación de la perra Ikram llegada en patera a Ibiza

PACMA reclama conocer la situación de la perra Ikram llegada en patera a Ibiza

El partido animalista PACMA en Ibiza ha solicitado públicamente conocer cuál es la situación actual de Ikram, la perra llegada a la isla en patera el pasado mes de junio, y ha reclamado a las administraciones que garanticen que el animal no será sacrificado. En un comunicado, desde Pacma han considerado necesario mantener la presión pública para evitar una resolución fatal tanto para la cachorra como para una perra de raza caniche que llegó en condiciones similares en diciembre. «Miles de personas han pedido que se salve la vida de Ikram...

| etiquetas: pacma , ibiza , pateras , inmigración
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8 comentarios
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#1 DotorMaster
No se saben los datos personales de los que llegan, y van a saber cómo se llama la perra.
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#3 EISev *
#1 es que a los perros no se les puede repatriar así que no pierden el pasaporte la cartilla de vacunación del moquillo
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#6 indi11
#3 técnicamente, para movimientos de entrada e intracomunitarios necesitan pasaporte
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#7 EISev
#6 a ver, en patera es raro que sea intracomunitario, pero sí
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#8 indi11
#7 lo que quería decir es que no te hacía falta tachar lo de pasaporte
0 K 7
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
Y estamos hablando de miles de personas. El colectivo canino ahora mismo es un bloque sin fisuras ladrando en ibicenco
¿QUE ES LO QUE QUEREMOS?
¡A IKRAM!
¿Y CUANDO LA QUEREMOS?
¡AHORA!
Ninguna chuche puede sobornar a los perros ibicencos.
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Anda a la mierda.
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devilinside #5 devilinside
Joder, no tendrán causas de verdad para meterse y se ponen con gilipolleces
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menéame