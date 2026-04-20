Los pacientes de fibromialgia piden jubilarse a los 56: «Se trata de ahorrarse once años de peregrinación de médico en médico»

La medicina rechaza cualquier propiedad benigna del dolor. Parece evidente. Pero solo lo es a día de hoy. La realidad es que no lo fue, al menos de forma oficial, hasta el año 2020, cuando la IASP (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, por sus siglas en inglés) actualizó su definición —vigente desde 1979— sobre qué es el dolor. Hasta entonces, por definición, estaba profundamente asociado a un daño en algún tejido del cuerpo. En resumidas cuentas, si no era visible en una radiografía, resonancia, ecografía o en cualquier otra.