edición general
6 meneos
33 clics
Los pacientes de fibromialgia piden jubilarse a los 56: «Se trata de ahorrarse once años de peregrinación de médico en médico»

Los pacientes de fibromialgia piden jubilarse a los 56: «Se trata de ahorrarse once años de peregrinación de médico en médico»

La medicina rechaza cualquier propiedad benigna del dolor. Parece evidente. Pero solo lo es a día de hoy. La realidad es que no lo fue, al menos de forma oficial, hasta el año 2020, cuando la IASP (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, por sus siglas en inglés) actualizó su definición —vigente desde 1979— sobre qué es el dolor. Hasta entonces, por definición, estaba profundamente asociado a un daño en algún tejido del cuerpo. En resumidas cuentas, si no era visible en una radiografía, resonancia, ecografía o en cualquier otra.

| etiquetas: fibromialgia , jubilación
5 1 0 K 62 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
#1 Pitchford
La fibromialgia predomina igualmente en mujeres, pero sobre todo en jóvenes que se sienten insatisfechas por el tipo de labor que desarrollan habitualmente.

Vamos, que el trabajo aburrido o cansado genera fibromialgia indetectable y casi exclusivamente a las mujeres. Qué cosas pasan..
0 K 19
#2 fremen11 *
#1 Por desgracia mi mujer la padece y tardamos más de 3 años en que se la diagnosticara el mayor experto en el tema en España, que estaba en el IPR de Diego de León en Madrid. En este periplo tuvimos que aguantar a mucho/a hijo/a de puta, tanto que tengo un expediente abierto en la SS por violencia contra un médico y eso que solo me cagué en sus putos muertos y le llamé zoólogo de mierda.....

Cosa que no quita que siempre haya alguien que quiera aprovecharse del sistema
1 K 18

menéame