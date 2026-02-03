Pachacámac, el santuario marítimo andino

Este santuario se ha relacionado exclusivamente con la zona desértica próxima. Sin embargo, si tenemos en cuenta que está a 1 km de la costa, que tiene estrechos vínculos con las pequeñas islas cercanas, y que todo el paisaje forma una estructura única marítimo-terrestre de enorme importancia costera, la significación marítima adquiere una enorme importancia. Tanto algunos de sus edificios, que se usaban como marcadores terrestres significativos, como las pequeñas islas cercanas, señalaban al navegante la proximidad y rumbo al Callao.