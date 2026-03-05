edición general
Pablo Laiño, gallego residente en Dubái: «Cruzamos a Omán con lo puesto, nuestros coches siguen abandonados en la frontera»

esde la ventana del piso de Pablo Laiño, un joven empresario ourensano de 21 años residente en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, se ve el Burj Khalifa levantándose imponente 830 metros sobre el nivel del mar.

ipanies #1 ipanies
Con lo que te has ahorrado en impuestos te puedes comprar otro coche ;)
9 K 115
joffer #5 joffer
#1 Ya lo de echarle gasolina... no se.
1 K 25
Andreham #3 Andreham
"Joven empresario de 21 años" y residiendo en Dubai.

O lo ha mandado su padre como testaferro o es un cryptobro/YouTuber.

El problema es que tras este susto aún le queda una vida entera de desfalco.
8 K 92
Supercinexin #4 Supercinexin
Y tienes que llorar, porque pobrecito.

De todos modos, afortunadamente para él y para su familia, su vida no corre peligro: Dubái no va a sufrir bombardeos de alfombra como Irán. Caerán un par de misiles en aeródromos, cuarteles militares, y fuera, ya está. Nadie va a.bombardear el puto Burj Khalifa y matar a todo lo que haya dentro. Si estuviera en Irán, sí se bombardearía.
4 K 66
ElJamoon #6 ElJamoon *
El joven empresario se queja de que no ha recibido ayudas que no ha solicitado, "ni siquiera he perdido tiempo en llamar a los canales". Papá estado tiene que adivinar que te quieres largar e irte a buscar cuando hay más de 31.000 españoles en la zona, según reconoce. Espíritu emprendedor.
3 K 32
ElmaEscobar #7 ElmaEscobar
#6 Jajajaja es la hostia, por eso algunos quieren que la IA haga todo, no saben hacer la o con un canuto
0 K 7
hakcer_dislexico #8 hakcer_dislexico *
Otro hecho a si mismo que no necesita al Estado para nada, hasta que lo necesita.

Pobresico.
2 K 25
#2 Poll
Pobre exiliado fiscal :-(
2 K 16

