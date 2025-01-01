edición general
5 meneos
58 clics

Pablo Iglesias haciendo autocrítica  

Pablo Iglesias analizando su gran fracaso político.

| etiquetas: autocrítica , izquierda , monarquía , poder judicial , estado , españa
4 1 2 K 38 actualidad
6 comentarios
4 1 2 K 38 actualidad
Mangione #1 Mangione
No lo veo como él (no me parece su fracaso, si no el fracaso de los demás para no verlo). Pero ahí queda, para que se pueda comprar como la izquierda es capaz de hacer autocrítica y mientras la derecha jamás la hace.
1 K 25
rogerius #3 rogerius
#1 Mis dieses. Chapeau. :clap:
1 K 25
Pertinax #2 Pertinax *
Yo no veo autocrítica ninguna. "No pude convencer al PSOE..." ya, pero es que tampoco pudiste convencer a los tuyos, por eso llevan años huyendo.
1 K 25
Mangione #4 Mangione *
#2 #5 Porque la política de nuestro país está llena de gente analizando sus fallos, y claro...

Huevacos de poliexpán.

Es lo que tiene ser un bot astroturfer.  media
0 K 6
oricha_1 #5 oricha_1
#2 Erronea , porque no es autocritica.
Siempre echando la culpa a los demas
1 K 25

menéame