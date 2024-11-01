edición general
13 meneos
35 clics
Pablo Iglesias y Dina Bousselham acuerdan perdonar a los dos periodistas acusados en el 'caso Dina'

Pablo Iglesias y Dina Bousselham acuerdan perdonar a los dos periodistas acusados en el 'caso Dina'

Los abogados de Pablo Iglesias y Dina Bousselham, que ejercen la acusación particular tras reconocerles la condición de víctimas, han anunciado un acuerdo con la defensa de los periodistas (Pozas y Rendueles). Según han detallado, el fundador de Podemos y su antigua asesora estaban dispuestos a perdonar a ambos procesados, a cambio de que ellos admitiesen los hechos (como, según han añadido los letrados, así se ha hecho a través de un escrito facilitado al tribunal). Y ambos lo han ratificado expresamente durante la primera sesión del juicio.

| etiquetas: pablo iglesias , dina bousselham , caso dina , juicio villarejo
10 3 0 K 153 politica
3 comentarios
10 3 0 K 153 politica
Anfiarao #1 Anfiarao *
Calidad humana hacia dos víctimas de los regres.
2 K 31
Kantinero #2 Kantinero
Mañana en todas las portadas habituales de la derecha mediática.
2 K 23
#3 pirat
En la redacción del reciente Telediario he entendido que eran pi y di quienes pedían perdón...
0 K 9

menéame