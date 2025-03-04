·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11229
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
3791
clics
4 claves para eliminar los microplásticos de tu vida
5221
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
5082
clics
Sánchez, a Feijóo: "Repita conmigo, lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
4548
clics
Estallan protestas contra Trump en un restaurante de Washington D. C. mientras la gente le grita a la cara [Eng]
más votadas
483
Charlie Kirk, morir como piensas
630
Feijóo, el falso aristócrata del capital: tres sueldos, mansiones ilegales, y un "no" a la dignidad laboral de 12 millones de trabajadores
417
Un eurodiputado a Kallas: "Tendrá que explicarles como no hizo por detener el genocidio"
506
El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados por atentado
311
Irlanda amenaza con boicotear Eurovisión 2026 si Israel participa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
41
meneos
199
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Pablo Iglesias aparca la defensa de la escuela pública y elige un colegio privado para sus hijos
Se trata de un centro localizado en una exclusiva urbanización de Las Rozas por el que los alumnos pagan 500 euros al mes.
|
etiquetas
:
podemos
,
educación
34
7
26
K
119
actualidad
183 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
34
7
26
K
119
actualidad
Comentarios destacados:
#10
Este tipo de cosas deberían estar prohibidas.
¿Por qué cojones informan donde lleva a sus hijos? ¿Para que le puedan acosar cuando los lleve o los recoja?
Que digan que lo lleva a colegio privado, y mira que hipócrita, me parece perfecto.
Pero decir donde está, siendo que ya ha sido acosado, y encima siendo que siempre que esté, será con sus hijos, me parece moralmente muy reprobable.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#31
lib_free
#11
Juassss lo de algunos no es sesgo es puro fanatismo, si ahora va a ser culpa de Ayuso
21
K
165
#35
Verdaderofalso
#31
explícame entonces porque Madrid es la comunidad que menos invierte en la universidad pública por alumno y esta a la cola en inversión educativa pública
3
K
51
#49
lib_free
#35
Entonces que Iglesias no lleve a sus hijos a la publica porque prefiere que tengan una educación elitista es culpa de que Ayuso no invierte lo suficiente en universidades?
El gasto por estudiante en la CCAA de Madrid es más o menos como en Galicia, Baleares o Castilla la Mancha. Pero has desviado el tema porque a ti no te interesa asumir la realidad sino desviar la atención para culpar a otra persona de lo que haga Pablo Iglesias.
6
K
44
#67
Verdaderofalso
#49
#51
Madrid se encuentra por debajo de la media nacional. Se sitúa alrededor de los 960 € por habitante, mientras que la media nacional es de 1 099 € ￼
Comunidad que menos invierte per cápita, junto con Canarias, según datos.
1
K
28
#131
lib_free
#67
Asturias invierte menos...y si es normal porque la renta per cápita es alta y hay mucho colegio concertado y mucha universidad privada. Esta 4a en el ranking del informe PISA, después de Castilla León, Asturias y Cantabria. A eso se le llama eficiencia y optimización de recursos.
Curiosamente Cataluña está pro debajo de la UE y de la media de España en el mismo ranking pese al gasto más alto. En fin que quereis culpar a Ayuso de que Pablo Iglesias no quiera que sus hijos se junten con gitanos, pobres e inmigrantes (dicho por él mismo hace unos años sobre las familias que llevaban a sus hijos a centros privados)
0
K
7
#88
Hollywoodlandia
#49
jajaja dios mio. Pero eh, que 500 pavos al mes por cabeza cuesta el chollo, no querrás que por ser comunista tengan que comer choped y beber de charcos? Fanático de ayuso
0
K
7
#98
javito118
#35
Claro por eso hay osti..... desde otras comunidades para venir a estudiar a las universidades de Madrid, porque el resto de comunidades invierten muchiiiisimo en la universidad
0
K
11
#101
Hollywoodlandia
#35
a Pablo nadie, pero absolutamente nadie le impide llevar a sus hijos a la escuela pública.
Todo lo demás es escusa para no reconocer que son un putisimo cáncer hipócrita
1
K
13
#40
Macnulti_reencarnado
#31
y espérate que no metan a Franco.
3
K
31
#68
Verdaderofalso
#40
ya lo has metido tu solito
1
K
28
#84
Macnulti_reencarnado
#68
tápate un poco, anda.
1
K
18
#1
Verdaderofalso
Y tendrá la desfatachez de comer 3 veces al día o tener movil
16
K
129
#5
Donal_Trom
#1
El referente de la izquierda llegara a publicar frases como: «La educación privada no está pensada para que vaya todo el mundo, está pensada para una minoría que se lo puede permitir». También la describió como «un mecanismo de segregación social, donde las familias con más recursos se separan del resto».
27
K
186
#11
Verdaderofalso
*
#5
si la comunidad de Madrid destina una misera por alumno en la escuela pública que es la que todo el mundo se lo puede permitir es lo que tiene, que la gente intenta buscar otras alternativas para la educación de sus hijos ante los recortes
www.meneame.net/story/madrid-invierte-879-euros-alumno-mitad-pais-vasc
5
K
47
#158
Harkon
#11
Ya no mencionar que es una cooperativa laica, nada que ver con la privada elitista y religiosa que tanto les gusta.
0
K
17
#13
Astur_
#5
será porque los periodistas van a buscar a sus hijos al colegio/guardería etc... y tendrá que pagar colegios con seguridad privada?
1
K
22
#100
javito118
#13
seguridad privada???? jajajaja pero tu que te piensas que un colegio privado es un bunker jajaja
1
K
20
#168
Harkon
#13
El colegio resulta ser una cooperativa laica de profesores, os están colando un bulo
0
K
17
#77
tronchastiles
#5
#8
x.com/PedroOtamendi/status/1965488217601478737
3
K
38
#157
Harkon
#5
Resulta que esa escuela que llamáis "privada" es una COOPERATIVA laica de profesores.
Igualito que la "privada elitista y religiosa" que tanto es gusta, eh?
De nada
0
K
17
#27
Leconnoisseur
#1
y por este tipo de comentarios los marxistas odiamos a los Podemitas. Traidores de clase
2
K
26
#36
Verdaderofalso
#27
lógico, lo normal es comer una vez al día y no tener ni coche si quieres ser un buen comunista mira los chinos
2
K
36
#42
Leconnoisseur
#36
Compresion lectora de Voxero, valores de Perro Sanxero. Marxista, no Comunista. Los comunistas como Vaquero al paredón
0
K
10
#74
Justiciero_Solitario
#36
si ya sabemos todos que el buen comunista manda a tus hijos a los colegios públicos mientras él manda a los suyos al privado.
El comunismo de toda la vida...
0
K
10
#39
JackNorte
*
#27
Tienes mucho que odiar si odias a quien protege a sus hijos. Y de todos los colores.
1
K
30
#43
Leconnoisseur
#39
Incompatible ser de izquierdas y usar la privada. Es como ser Nazi y negro, vas a acabar mal, por propios o extraños
0
K
10
#46
JackNorte
#43
La comprension es muy complicada cuando odias, porque la gente proteja a sus hijos.
Amenazar y sembrar el odio no necesita razones, solo estupidez.
Desear el mal a alguien por proteger a sus hijos es para hacerselo mirar.
Y aqui termino, no tienes capacidad de razonar , el odio es mucho mas facil ni necesita razones.
1
K
30
#89
Hollywoodlandia
#43
incompatible es que critiques la privada y luego metas a tus hijos.
Incompatible es que digas ser comunista y metas a tus hijos.
0
K
7
#138
Leon_Bocanegra
#27
los marxistas deberíais leer a Marx
1
K
22
#51
garrettt
#1
cómo era? Ah si,meame y dime qué llueve...
7
K
46
#159
Harkon
#51
Entonces los de izquierdas tenemos que ayunar 2 veces al día, vivir debajo de puentes, calzar alpargatas de esparto o ir descalzos, era así no?
Los que hicieron voto de pobreza y no lo cumplen tampoco son vuestros amiguitos los curas pederastas
0
K
17
#71
Justiciero_Solitario
*
#1
Creo que no termináis de entender que a Pablo Iglesias no se le critica por vivir en un casoplón o por llevar a sus hijos a colegios privados, se le critica por su incoherencia. Si él nunca hubiese dicho nada sobre otros políticos que viven en casoplones o sobre la educación privada no se le criticaría...
10
K
85
#79
Verdaderofalso
#71
joder pues vas a flipar con la coherencia del resto
0
K
20
#103
Hollywoodlandia
*
#79
de ayuso hay unas 20 noticias semanales y todas la ponen de cerda para arriba.
Nadie dice que lso demás no sean incoherentes, solo aquí con Pablo.
2
K
22
#127
Javier_Forteza
#71
Coincido al 100% con tu comentario. Pablo e Irene pueden llevar a sus hijos al colegio que quieran y vivir donde quieran, pero sus comentarios anteriores de desprecio a la educación privada sobraban.Como su defensa de la democracia diciendo al mismo tiempo que "la caída del muro de Berlín fue una mala noticia".
youtu.be/2kZ_Mtgtznc
minuto 0:30
Javier.
1
K
16
#160
Harkon
*
#71
#127
que incoherencia hay en llevar a tus hijos a una COOPERATIVA LAICA DE PROFESORES, enteraos de la vida?
0
K
17
#87
Hollywoodlandia
#1
Joder, pobre, dale cabiar. Que tenga un techo en un chalet de lujo y su paga de ex diputado y euro o diputado. No nos pasemos exigiendo a la pobre gente comunista, ellos también tienen derecho a vivir
0
K
7
#93
Empakus
#1
es flipante las tragaderas que tienen algunos con los traidores de Podemos...
2
K
27
#97
javito118
#1
Si te dice, que solo comas 1 vez al dia porque comer 3 veces es de fachas, y que tener movil es de opresores oligarcas.... pues no se tu veras hasta donde quieres que te la metan
2
K
5
#169
Harkon
#97
El colegio resulta ser una cooperativa laica de profesores, BULO como lo que sueltas tú.
0
K
17
#135
Variable
#1
Pues se ve que es trolaca y de las gordas, porque pinchas y hay Error404. Probablemente algún abogado de Planeta lo habrá aconsejado.
1
K
27
#140
Trent_Alexander_Arnold
*
#1
si, eso empezarán a decir: que en españa comes tres veces al día por lo menos como dijeron de Venezuela
A ver, no puuedes decir que los colegios privados son el demonio y luego llevar a tus hijos a uno. Los siento, pero es de muy muy hipócrita. Es como estar a favor de los derechos laborales y tener un negro trabajando en el sótano sin contrato. Pero oye, si queréis tragaros una más ok
0
K
6
#147
fernando_sierra
*
#1
Pues si, pero sin que sus hijos se mezclen con moros, negros y panchis en clase...
0
K
9
#7
ChatGPT
Aún quedan irreductibles del podemos original, por lo que veo en los negativos.
Qué duro tiene que ser reconocer que te traicionaron…
16
K
119
#111
Hollywoodlandia
#7
Irene montero vive con 20.000 pavos al mes en el barrio más puto lujuso y exclusivo de bruselas. Anda que no había barrios de mierda allí, con su famosa multiculturalidad para demostrar lo fachas que son al decir que si han vioado a una niña el barrio es inseguro. Pero ahí está....
3
K
19
#10
mente_en_desarrollo
Este tipo de cosas deberían estar prohibidas.
¿Por qué cojones informan donde lleva a sus hijos? ¿Para que le puedan acosar cuando los lleve o los recoja?
Que digan que lo lleva a colegio privado, y mira que hipócrita, me parece perfecto.
Pero decir donde está, siendo que ya ha sido acosado, y encima siendo que siempre que esté, será con sus hijos, me parece moralmente muy reprobable.
9
K
104
#32
Donal_Trom
#10
Totalmente de acuerdo. Marhuenda es enemigo acérrimo de Iglesias.
1
K
18
#33
mecha
*
#10
aunque entiendo lo que dices, siendo así, que da nombre del colegio y una foto de Pablo con su hijo allí aquí ha venido el clan rápido a tumbar la noticia por bulo. Si llega el envío con menos datos, imagínate. Y que se publique o no puede ser irrelevante, quien se quiera enterar se entera.
Y luego vienen otros aquí a decir que es sensacionalista el envío. Supongo que tienen el diccionario estropeado.
PD: los que han votado bulo por ser de La Razón el envío votarán duplicado si se vuelve a enviar de otro medio.
1
K
17
#38
mente_en_desarrollo
#33
La noticia debe ser tumbada.
Pero debería ser tumbada por un juez, y con condena a los responsables.
Personalmente he votado irrelevante, pero porque no hay voto "inmoral", "acoso" o "debería ser ilegal".
1
K
4
#45
mecha
#38
¿y el motivo es? ¿Que se publican datos de los hijos de Iglesias? Como si no fuese en personas públicas bien conocidas ya por todo aquel a quien le importe.
¿Te parece relevante que Pablo Iglesias lleve a sus hijos a un colegio público?
1
K
7
#48
mente_en_desarrollo
#45
Los hijos de Pablo Iglesias no son personas públicas.
Las han hecho públicas contra su voluntad (antes de tener tal cosa por edad) panfletos (no los voy a llamar medios) para atacar a sus padres.
Y aunque por suerte, no creo que por edad se acuerden, pero ya han vivido meses de acoso. Y efectivamente, a quien le importe pueden encontrarlos y acosarles como ya han hecho, pero precisamente por eso debería estar prohibido.
Y de lo último, como he dicho, me parece perfecto que se diga que mete a sus hijos en un privado y digan que es un hipócrita por ello.
Pero no que digan cual, y menos, con los antecedentes previos.
0
K
12
#50
garrettt
#38
no te parece noticia que un abanderado de la escuela pública lleve a sus hijos a la privada!?
2
K
25
#52
mente_en_desarrollo
#50
Ya he dicho que me parece perfecto que lo publiquen y se quejen de lo hipócrita que es.
Pero decir cual es y poner fotos, siendo que ha sido ya víctima de acoso continuado, eso no.
0
K
12
#55
garrettt
#52
en eso estoy de acuerdo por respeto a la privacidad de los menores.
0
K
9
#56
mente_en_desarrollo
#55
Exacto.
No digo que no informen.
Pero que señalen donde va a ir a dejar y recoger a sus hijos (que no son culpables de que sus padres sean quienes sean) no me parece de recibo. Sobre todo, siendo que ya les han acosado meses en su propia casa (por suerte, sus hijos eran pequeños para recordarlo).
0
K
12
#81
JotaMcnulty
#52
ya estás dando por hecho un futuro acoso sin saberlo. Deja de hacer el ridículo.
Lo haces solo para no comentar la noticia que nos importa: el enemigo de la escuela privada matricula a sus hijos en una escuela privada cuyo precio es de medio SMI al mes por alumno.
Comenta la noticia y tu libro te lo metes por donde te quepa.
3
K
-9
#85
mente_en_desarrollo
#81
Negativo, reporte y a otra cosa.
Con ese tono, dudo que consigas que mucha gente te haga caso.
0
K
12
#119
JotaMcnulty
#85
oh no! Otro caso de victimismo artificial! Quien se lo iba a imagina de un fasciprogre?
Y todo para no hablar de lo importante de la noticia. Vete a llorar a otro sitio, anda. Tus lágrimas de cocodrilo y tu victimismo de mierda ya sabes por donde me los paso.
1
K
-6
#121
mente_en_desarrollo
#119
Por no repetirme, goto
#85
0
K
12
#23
Leon_Bocanegra
Como hacemos para señalar a los hijos de Pablo sin que parezca que los estamos señalando?
Ya se , hagamos una noticia sobre las contradicciones de su padre y así podemos publicar a qué colegio van los niños por si alguien quiere hacerles un visita.
Hijos de puta. Eso es lo que hay en la derecha española. Una piara de hijos de puta.
6
K
67
#61
salchipapa77
#23
Buen regate pero no cuela. Sinceramente, sigo pensando que es fake porque si es cierto que lleva a sus hijos a un cole privado de 500€ por alumno al mes , es una GRANDÍSIMA TRAICIÓN A TODOS LOS VALORES DE LA IZQUIERDA.
3
K
33
#65
Leon_Bocanegra
#61
mientras siga luchando por la educación pública no hay ninguna traición. Que una persona que puede llevar a sus hijos a la privada defienda la educación pública es todo lo contrario a una traición.
Y además está esto que convendría que la gente se lo vaya metiendo en la cabeza
0
K
13
#76
Justiciero_Solitario
#65
pero vamos a ver si la izquierda nos está vendiendo lo mala que es la educación privada y lo malas que son las universidades privadas y ahora resulta que ellos sí que les pueden llevar porque claro defienden la pública... Iros a la mierda!!
4
K
37
#92
Hollywoodlandia
*
#76
llamalo educación, llamalo sanidad, llamalo chalets, llamalo salarios.
Todo es mentira y solo unos pocos siguen pensando que este tipo es la misma persona del 15M.
El dinero y el tiempo lo cambia todo.
Hasta Felipe Gonzales con su yate de lujo y sus pagas millonarias fue a la unión sovietica para instruir se en socialismo.
3
K
36
#102
Leon_Bocanegra
#76
cuando te ha dicho la izquierda lo mala que es la educación privada? Cuéntame. Y que es exactamente lo malo de la privada para la izquierda? Cuéntame.
Y ya de paso os vais a la mierda
0
K
13
#66
Leon_Bocanegra
#61
por cierto, viendo tu perfil, se te ve preocupadisimo por TODOS LOS VALORES DE LA IZQUIERDA.
0
K
13
#8
Barriales
*
@Eirene
, bulo de
#_2
4
K
50
#14
mente_en_desarrollo
#8
Nadie mira la cuenta de admin.
O bien invoca a Eirene, o bien, negativo y reporte por bulo, que les llegan (luego ya decidirán).
0
K
12
#18
Barriales
#14
gracias.
1
K
20
#139
Leon_Bocanegra
#8
ya de paso que mire también el bulo de
#_87
de que Pablo Iglesias tiene una paga de ex diputado.
@Eirene
0
K
13
#20
Torrezzno
Pues el Pablo Iglesias de siempre. No se a quien le sorprende a estas alturas
6
K
44
#148
WarDog77
#20
Es un fake
0
K
9
#19
harlam
Cómo esto fuera cierto ya sabemos en qué se está gastando el dinero recaudado para la taberna Garibaldi... por Dios, que sea cierto
4
K
41
#91
Hollywoodlandia
#19
dios es verdad. Pide pasta para una taberna "donaciones" a cambio de una foto firmada o un video diciendo hola, dependiendo de lo que pagues.
Pero luego se gasta 1500 pavos al mes en escuela privada?
Pero que mierda es esta?
0
K
7
#12
DORO.C
Cabalgamos contradicciones
5
K
41
#151
WarDog77
#12
Es un fake
0
K
9
#30
Nómada_sedentario
Lo voy a explicar una vez más:
Una persona que puede permitirse pagar un colegio privado y no le importa por tanto que los colegios públicos esten infradotados o infrafinanciados, es un miserable montón de mierda.
Una persona que puede permitirse pagar un colegio privado y que desea y lucha por una escuela pública de calidad (para esos chavales que no son tan afortunados), tendrá siempre mi respeto y admiración.
5
K
36
#75
Justiciero_Solitario
*
#30
pero entonces que no nos venda que lo público es lo mejor, si lo público es lo mejor que lleve a sus hijos a un colegio público.
Y ya no nos sorprendería a nadie ver un día a Pablo Iglesias en la Quirón o el día que se jubile con una pensión privada...
2
K
29
#95
Hollywoodlandia
#75
es que no lo pillas, lo importante no es lo que haces, si no lo que te gustaría hacer, si, si, ya se que tienes la puta oportunidad de hacerlo, pero eso no quita que quiera hacerlo.
0
K
7
#146
chavi
#75
pero entonces que no nos venda que lo público es lo mejor, si lo público es lo mejor que lleve a sus hijos a un colegio público.
Eso depende de las circunstancias de cada uno. Las generalizaciones son eso, generalizaciones
0
K
13
#80
kumo
*
#30
Vaya tragaderas. Una cosa es poder permitirse un colegio privado y aún así hacer una defensa de lo público acudiendo y utilizando lo público. Y otra cosa muy diferente es lo del pollo este que como todos los comisaruchos políticos es de los de haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero eso sí, la pose le que queda muy bien que la tiene muy ensayada.
El peor enemigo de Iglesias es el propio Iglesias.
#41
6
K
29
#94
Hollywoodlandia
#30
am claro. Entonces si, el mundo se mueve con intenciones no con acciones.
Soy comunista, pero trabajaré de ceo de indatex, por que lo importante es lo que digo, no lo que hago.
Los niños de Bangladesh deben ir a la escuela, pero algún día, no conmigo de ceo de indatex, pero algún día podrán dejar de trabajar. Hasta entonces escucharme como digo que no es bueno el trabajo infantil.
0
K
7
#82
Borgiano
*
Sólo entro por las risas de ver a los fanboys justificando, una vez más, lo injustificable porque lo ha hecho su macho alfa.
3
K
34
#128
sliana
#82
por lo menos tendras a tus hijos (hijos...) en un colegio privado y no en un colegio comunista defendido por un rojo.
0
K
7
#6
Baal
Educación Pública.
3
K
30
#165
Harkon
#6
Las coperativas laicas de profesores según tú no valen, tampoco, no?
0
K
17
#69
g3_g3
Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga.
Un clásico de los políticos
2
K
29
#4
Peybol
lasinrazon.... cuando salga en otro medio me lo creeré o no.
Sólo viendo la portada de la IDA del otro día ya queda todo dicho.
1
K
27
#83
Borgiano
#4
Como lo del casoplón ,que fue un invento de Inda
3
K
11
#109
Hollywoodlandia
#83
Irene montero vive en el barrio más rico de bruselas.
Allí también esta la escusa de no va a comer choped por ser comunista.
3
K
35
#164
Harkon
#83
En Tres Cantos por decir una, están los pisos para curritos a 750.000 pavos.
Ahora los curritos tienen que pagar más que el "casoplón" de Iglesias. vamos que está por debajo de ellos.
de nada
0
K
17
#145
pinkpanther
#4
En La Razón ya no está. Y la gran investigación es de... OKdiario. Huy.
4
K
41
#57
Leconnoisseur
Odio a los nazis, odio a los genocidas sionistas, odio a los pederastas, y odio a los que van de izquierdas siendo más clasistas que el Papa de Roma
2
K
26
#22
Macnulti_reencarnado
@admin
@Imparsifal
como era eso de que se iban a vigilar los votos negativos a las subidas de noticias?
Enhorabuena por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
6
K
26
#25
Leon_Bocanegra
#22
la virgen, que hartazon de tío. Todo el santo día llorándole a los admin. En el colegio tenías que llevar fritos a los profesores.
2
K
22
#29
Macnulti_reencarnado
#25
solo lo hago por darte un poco de estopa antes de meterme en la cama.
2
K
7
#37
Marisadoro
Pablo Iglesias aparca la defensa de lo público y paga el peaje del túnel de Guadarrama.
1
K
25
#17
XtrMnIO
La prensabasura de derechas señalando dónde las manadas pueden encontrar a los hijos de un exvicepresidente del gobierno.
1
K
22
#9
pepel
Pablo Iglesias se ha tirado un cuesco.
0
K
20
#90
Hollywoodlandia
#9
junto a ayuso
1
K
18
#72
Justiciero_Solitario
Y a estas alturas alguien puede dudar que este tío también tiene un seguro de salud privado y está creando un plan de pensión privado?
1
K
19
#99
Hollywoodlandia
#72
tiene contratado decuritas direct después de criticarlo por ser un negocio de extrema derecha que se ocupada de impedir a buena gente ocupar.
Pero, bueno, siempre nos quedarán las intenciones.
0
K
7
#58
AntiTankie
#53
Solo sin vínculo con Hispan TV te será suficiente. No negarás que trabaja o colabora para Hispan TV, y estoy seguro de que no lo hace de forma gratuita. ¿Sabes a quién pertenece Hispan TV?
Islamic Republic of Iran Broadcasting
1
K
17
#60
PaulDurden
#58
Bueno, en realidad que yo sepa la productora en realidad se llamaba, o se llama, 360 Goblal Media, y no HispanTv, en la que también trabajaron conocidos comunistas como Calamaro, Bertín Osborne o Miguel Bosé...
0
K
12
#62
AntiTankie
#60
Que, además de Pablo Iglesias, paguen a otros es irrelevante.
www.infobae.com/espana/agencias/2025/03/04/el-cni-indago-sobre-inversi
0
K
6
#63
PaulDurden
#62
Fuiste tú el que sacó el tema que ahora resulta irrelevante, pero bueno...
0
K
12
#64
AntiTankie
#63
No resulta insignificante que un político que se proclama defensor de los derechos humanos y los derechos de las mujeres termine vinculado a una empresa con conexiones a un régimen que promueve valores completamente opuestos. Ahora, ya no estoy seguro de que Pablo Iglesias aceptara trabajar en Fox News o su equivalente en el ámbito hispano.
0
K
6
#59
salchipapa77
Tiene que ser fake no me jodas.
1
K
17
#167
Harkon
#59
Es fake, el colegio es una cooperativa laica de profesores
0
K
17
#47
jamon_de_jaboogie
Descartada, y en los comentarios se reparten baneos.
Es que te tienes que reir.
1
K
16
#78
JackNorte
*
#73
Estoy insinuado que en los colegios proivados hay mas control de acoso profesional de medios grupos etc. No hablo de los alumnos. Es una situacion peculiar , por ser el y haber recibido acoso su familia de grupos mediaticos, de policia , judicial y politicamente.
Intentar fingir que no ha pasado es mas peculiar.
Pero cada cual puede valorar la situacion sin el contexto. El que quiera hacerlo perfecto, pero que nmo me haga perder tiempo.
0
K
13
#108
Hollywoodlandia
#78
es una suerte de que el sea político, estuvo en gobierno y su ex y madre de sus hijos aun está para cambiar eso.
0
K
7
#41
Battlestar
Bueno, para ser justos se fue de la política tras hacer un ridículo espantoso, por lo que ya no "defiende" nada, así que puede hacer lo que le de la gana sin ser hipócrita.
Otra cosa seria si aun fuera político y hablara de defender la educación publica y acabar con la privada, entonces lo podríamos tachar de hipócrita, pero ahora mismo tiene su bar, su radio, sus tertulias. Es un ciudadano pudiente más, así que puede legítimamente llevar a sus niños al colegio de pago que quiera sin que tengamos que señalarlo por ello-
0
K
11
#143
Vaelicus
#41
que pasa que Irene no pinta nada? Sólo Pablo?
0
K
9
#166
Harkon
#41
Sí que sigue defendiendo, por cierto, vuestro colegio privado, resulta que es una cooperatva laica de profesores.
Ya os han vuelto a cagar una buena mierda en al boca para que la vomitéis por ahí y habéis picado como siempre por vuestro sectarismo digno de seguidores de David Koresh
0
K
17
#3
slender_1
Vale que es "por seguridad" pero yo creo que en uno público podrían pasar como uno más.
0
K
10
#15
Astur_
#3
como en la guardería, si igual
0
K
9
#16
JackNorte
*
#3
Seguro que tu expondrias y arriesgarias a tus hijos sabiendo como ha sido acosada durante años esa familia. Para comprobarlo , yo sin duda no. y no los mandaria al extranjero porque aun es pronto.
2
K
28
#24
Torrezzno
*
#16
y en el privado no los van a acosar si todos serán de familias peperas? No estarían mejor con niños de familias humildes y proletarias? Suena un poco a excusa
2
K
27
#28
JackNorte
*
#24
Una cosa es el acoso supuesto de alumnos y otro el acoso profesional de periodistas y grupos extremistas. A ningun padre ni del pp le conviene que esos grupos acosen a ningun alumno.
Pero claro hay que crear una realidad peculiar para justificar una critica a una eleccion.
No nos hagamos trampas al solitario. Las escusa y el bulo es decir tal porque hace tal siendo mentira y luego a partir de ahi sacar conclusiones.
Pero hay quien se alimenta de bulos , y de ahi parte su razonamiento.
Es un negocio y funciona muy bien.
0
K
13
#163
Harkon
#28
Jack, los crios aparte están en una cooperativa laica de profesores, que nos intentan colar que es uno privado elitista y nada más lejos de la realidad.
1
K
31
#44
Kantinero
#24
Si lees verás que no es el tipo de colegio pepero
0
K
12
#107
Hollywoodlandia
#24
en ese colegio privado los maestros son seguratas
0
K
7
#162
Harkon
#24
En una cooperativa laica de profesores está lleno de familias peperas? aaah, ya que ahí NO, pues es donde están, mi querido cuñao
1
K
32
#73
Justiciero_Solitario
*
#16
¿En los colegios privados no acosan? Estás insinuando que en los colegios públicos existe más riesgo de bullying es decir que lo privado es mejor.
0
K
10
#106
Hollywoodlandia
#16
hostia en ese colegio privado los maestros van con pipa y tienen algún cinturón negro?
No entiendo tu comentario, como mejora la seguridad de un colegio a otro?
Los maestros son seguratas? el colegio está preparado para ataques? No entiendo como quedan mejor protegidos pagando una educion privada
0
K
7
#161
Harkon
#3
Una cooperativa laica de profesores valdría o tampoco vale? porque es donde están
0
K
17
#70
elsnons
Irán a la privada para no mezclarse con la chusma, pero sus rentas futuras siempre serán públicas .
0
K
10
#96
Hollywoodlandia
#70
si, pero ellos, defienden la pública. Y soy consciente de que absolutamente nada les impide dar ejemplo, pero tiene buenas intenciones.
0
K
7
#26
Macnulti_reencarnado
Y la inútil de la niñata pijaprogre acaba en una eléctrica. Al tiempo.
5
K
-4
#54
ChatGPT
#26
por qué van a darle trabajo en una eléctrica? Tiene mano en las decisiones políticas?
0
K
10
#104
Macnulti_reencarnado
#54
por las risas.
0
K
7
#2
AntiTankie
»
ver comentario
24
K
-141
#21
PaulDurden
#2
Te confundes con VOX...
2
K
29
#34
AntiTankie
#21
Vox fue financiado por un grupo perseguido en Irán, mientras que Pablo Iglesias recibe pagos de Irán a través de sus colaboraciones en Hispan TV.
www.abc.es/espana/abci-pablo-iglesias-cobro-iran-hasta-menos-antes-ele
6
K
44
#53
PaulDurden
*
#34
Entonces no son iraníes, son de Albacete.
PD; Y el enlace que pones, siendo del ABC o sucedáneos, cogidito con pinzas...
0
K
12
#86
IanCutris
#2
tómate la pastilla.
0
K
10
#149
WarDog77
#2
Es un fake
1
K
21
«
1
2
»
Ver toda la conversación (
183
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Por qué cojones informan donde lleva a sus hijos? ¿Para que le puedan acosar cuando los lleve o los recoja?
Que digan que lo lleva a colegio privado, y mira que hipócrita, me parece perfecto.
Pero decir donde está, siendo que ya ha sido acosado, y encima siendo que siempre que esté, será con sus hijos, me parece moralmente muy reprobable.
El gasto por estudiante en la CCAA de Madrid es más o menos como en Galicia, Baleares o Castilla la Mancha. Pero has desviado el tema porque a ti no te interesa asumir la realidad sino desviar la atención para culpar a otra persona de lo que haga Pablo Iglesias.
Madrid se encuentra por debajo de la media nacional. Se sitúa alrededor de los 960 € por habitante, mientras que la media nacional es de 1 099 € ￼
Comunidad que menos invierte per cápita, junto con Canarias, según datos.
Curiosamente Cataluña está pro debajo de la UE y de la media de España en el mismo ranking pese al gasto más alto. En fin que quereis culpar a Ayuso de que Pablo Iglesias no quiera que sus hijos se junten con gitanos, pobres e inmigrantes (dicho por él mismo hace unos años sobre las familias que llevaban a sus hijos a centros privados)
Todo lo demás es escusa para no reconocer que son un putisimo cáncer hipócrita
www.meneame.net/story/madrid-invierte-879-euros-alumno-mitad-pais-vasc
Igualito que la "privada elitista y religiosa" que tanto es gusta, eh?
De nada
El comunismo de toda la vida...
Amenazar y sembrar el odio no necesita razones, solo estupidez.
Desear el mal a alguien por proteger a sus hijos es para hacerselo mirar.
Y aqui termino, no tienes capacidad de razonar , el odio es mucho mas facil ni necesita razones.
Incompatible es que digas ser comunista y metas a tus hijos.
Los que hicieron voto de pobreza y no lo cumplen tampoco son vuestros amiguitos los curas pederastas
Nadie dice que lso demás no sean incoherentes, solo aquí con Pablo.
youtu.be/2kZ_Mtgtznc minuto 0:30
Javier.
Qué duro tiene que ser reconocer que te traicionaron…
¿Por qué cojones informan donde lleva a sus hijos? ¿Para que le puedan acosar cuando los lleve o los recoja?
Que digan que lo lleva a colegio privado, y mira que hipócrita, me parece perfecto.
Pero decir donde está, siendo que ya ha sido acosado, y encima siendo que siempre que esté, será con sus hijos, me parece moralmente muy reprobable.
Y luego vienen otros aquí a decir que es sensacionalista el envío. Supongo que tienen el diccionario estropeado.
PD: los que han votado bulo por ser de La Razón el envío votarán duplicado si se vuelve a enviar de otro medio.
Pero debería ser tumbada por un juez, y con condena a los responsables.
Personalmente he votado irrelevante, pero porque no hay voto "inmoral", "acoso" o "debería ser ilegal".
¿Te parece relevante que Pablo Iglesias lleve a sus hijos a un colegio público?
Las han hecho públicas contra su voluntad (antes de tener tal cosa por edad) panfletos (no los voy a llamar medios) para atacar a sus padres.
Y aunque por suerte, no creo que por edad se acuerden, pero ya han vivido meses de acoso. Y efectivamente, a quien le importe pueden encontrarlos y acosarles como ya han hecho, pero precisamente por eso debería estar prohibido.
Y de lo último, como he dicho, me parece perfecto que se diga que mete a sus hijos en un privado y digan que es un hipócrita por ello.
Pero no que digan cual, y menos, con los antecedentes previos.
Pero decir cual es y poner fotos, siendo que ha sido ya víctima de acoso continuado, eso no.
No digo que no informen.
Pero que señalen donde va a ir a dejar y recoger a sus hijos (que no son culpables de que sus padres sean quienes sean) no me parece de recibo. Sobre todo, siendo que ya les han acosado meses en su propia casa (por suerte, sus hijos eran pequeños para recordarlo).
Lo haces solo para no comentar la noticia que nos importa: el enemigo de la escuela privada matricula a sus hijos en una escuela privada cuyo precio es de medio SMI al mes por alumno.
Comenta la noticia y tu libro te lo metes por donde te quepa.
Con ese tono, dudo que consigas que mucha gente te haga caso.
Y todo para no hablar de lo importante de la noticia. Vete a llorar a otro sitio, anda. Tus lágrimas de cocodrilo y tu victimismo de mierda ya sabes por donde me los paso.
Ya se , hagamos una noticia sobre las contradicciones de su padre y así podemos publicar a qué colegio van los niños por si alguien quiere hacerles un visita.
Hijos de puta. Eso es lo que hay en la derecha española. Una piara de hijos de puta.
Y además está esto que convendría que la gente se lo vaya metiendo en la cabeza
Todo es mentira y solo unos pocos siguen pensando que este tipo es la misma persona del 15M.
El dinero y el tiempo lo cambia todo.
Hasta Felipe Gonzales con su yate de lujo y sus pagas millonarias fue a la unión sovietica para instruir se en socialismo.
Y ya de paso os vais a la mierda
O bien invoca a Eirene, o bien, negativo y reporte por bulo, que les llegan (luego ya decidirán).
@Eirene
Pero luego se gasta 1500 pavos al mes en escuela privada?
Pero que mierda es esta?
Una persona que puede permitirse pagar un colegio privado y no le importa por tanto que los colegios públicos esten infradotados o infrafinanciados, es un miserable montón de mierda.
Una persona que puede permitirse pagar un colegio privado y que desea y lucha por una escuela pública de calidad (para esos chavales que no son tan afortunados), tendrá siempre mi respeto y admiración.
Y ya no nos sorprendería a nadie ver un día a Pablo Iglesias en la Quirón o el día que se jubile con una pensión privada...
Eso depende de las circunstancias de cada uno. Las generalizaciones son eso, generalizaciones
El peor enemigo de Iglesias es el propio Iglesias.
#41
Soy comunista, pero trabajaré de ceo de indatex, por que lo importante es lo que digo, no lo que hago.
Los niños de Bangladesh deben ir a la escuela, pero algún día, no conmigo de ceo de indatex, pero algún día podrán dejar de trabajar. Hasta entonces escucharme como digo que no es bueno el trabajo infantil.
Un clásico de los políticos
Sólo viendo la portada de la IDA del otro día ya queda todo dicho.
Allí también esta la escusa de no va a comer choped por ser comunista.
Ahora los curritos tienen que pagar más que el "casoplón" de Iglesias. vamos que está por debajo de ellos.
de nada
Enhorabuena por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
Pero, bueno, siempre nos quedarán las intenciones.
Islamic Republic of Iran Broadcasting
www.infobae.com/espana/agencias/2025/03/04/el-cni-indago-sobre-inversi
Es que te tienes que reir.
Intentar fingir que no ha pasado es mas peculiar.
Pero cada cual puede valorar la situacion sin el contexto. El que quiera hacerlo perfecto, pero que nmo me haga perder tiempo.
Otra cosa seria si aun fuera político y hablara de defender la educación publica y acabar con la privada, entonces lo podríamos tachar de hipócrita, pero ahora mismo tiene su bar, su radio, sus tertulias. Es un ciudadano pudiente más, así que puede legítimamente llevar a sus niños al colegio de pago que quiera sin que tengamos que señalarlo por ello-
Ya os han vuelto a cagar una buena mierda en al boca para que la vomitéis por ahí y habéis picado como siempre por vuestro sectarismo digno de seguidores de David Koresh
Pero claro hay que crear una realidad peculiar para justificar una critica a una eleccion.
No nos hagamos trampas al solitario. Las escusa y el bulo es decir tal porque hace tal siendo mentira y luego a partir de ahi sacar conclusiones.
Pero hay quien se alimenta de bulos , y de ahi parte su razonamiento.
Es un negocio y funciona muy bien.
No entiendo tu comentario, como mejora la seguridad de un colegio a otro?
Los maestros son seguratas? el colegio está preparado para ataques? No entiendo como quedan mejor protegidos pagando una educion privada
PD; Y el enlace que pones, siendo del ABC o sucedáneos, cogidito con pinzas...