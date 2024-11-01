·
main action
1
meneos
8
clics
Pablo Hásel con Mara - Sua Eta Harria (Acústico/Videolyric)
Colaboración para mi nuevo disco de Mara, cantautora comunista de Euskal Herria
pablo hásel
libertad
presos políticos
canción
rap
cultura
cultura
#1
Pertinax
Si se descuida y le da su tiempo, le suelta dos yoyas por fascista. No sería la primera vez. Bueno es el Hasel.
#2
rusito
El 16 de febrero de 2026 se cumplen los 5 años de prisión del rapero por varios delitos, 3 delitos de opinión (injurias a la corona, injurias a las FCSE y enaltecimiento de un "terrorismo" inexistente)
#3
rusito
Qué triste debe ser la vida de
@Pertinax
, no puedo leer sus comentarios: estar de guardia despierto para que nada cambie.
#4
Pertinax
#3
Para no poder leerme, aquí estás, defendiendo a este gañán.
