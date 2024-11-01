edición general
Pablo Hásel con Mara - Sua Eta Harria (Acústico/Videolyric)  

Colaboración para mi nuevo disco de Mara, cantautora comunista de Euskal Herria

Pertinax #1 Pertinax *
Si se descuida y le da su tiempo, le suelta dos yoyas por fascista. No sería la primera vez. Bueno es el Hasel.
rusito #2 rusito
El 16 de febrero de 2026 se cumplen los 5 años de prisión del rapero por varios delitos, 3 delitos de opinión (injurias a la corona, injurias a las FCSE y enaltecimiento de un "terrorismo" inexistente)
rusito #3 rusito
Qué triste debe ser la vida de @Pertinax, no puedo leer sus comentarios: estar de guardia despierto para que nada cambie.
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Para no poder leerme, aquí estás, defendiendo a este gañán.
