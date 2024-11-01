edición general
Las Ovejas Detectives. Tráiler Oficial en Español

Las Ovejas Detectives. Tráiler Oficial en Español  

Cada noche, un pastor lee en voz alta un asesinato misterioso, fingiendo que sus ovejas pueden entenderlo. Cuando lo encuentran muerto, las ovejas se dan cuenta enseguida de que ha sido un asesinato y creen saber cómo resolverlo. Guion de Craig Mazin y Leonie Swann. Dirigida por Kyle Balda.

EldelaPepi #2 EldelaPepi
¡Un Lobezno guardando al rebaño! xD

Hugh Jackman estará hasta los cojones de que le den de ostias.
Se la pondré a mi sobri, que le gustan las ovejitas.
#3 Pixmac *
Menudo cambio de Craig Mazin, de "Chernobil" a "The Last of us" a "Las ovejas detectives". Ya tiene experiencia con la comedia pero no deja de llamar la atención el gran cambio :-)

Si puedo, iré al cine a verla. Parece ambientada en Reino Unido, así que posiblemente tenga el humor británico que siempre viene bien.
EvilPreacher #1 EvilPreacher
Estoy deseando verla. Espero que no sea una de esas películas que, una vez reída la gracia de la premisa ingeniosa, se desinflan.
Tito_Keith #4 Tito_Keith
Me la pierdo!!
