Ourense estudia crear una empresa para comprar solares y edificios en ruina
«Que generen beneficios para el Concello de Ourense, no para promotores millonarios», señaló el regidor Gonzalo Pérez Jácome.
etiquetas
vivienda
crisis
burbuja
alquiler
#2
sleep_timer
En cero coma empresaurios llorando de que el sector público se entromete en sus mierdas.
1
K
31
#7
skaworld
#3
#4
#5
#2
Sin defender a Jácome que es un pieza...
Pasa en muchos centros de ciudad gallegos, tienes solares q por tener la fachada protegida no te los tocan ni con un palo porque construir respetando el original... pos requiere ciertas cositas que un promotor privado igual dice que pa meterse en ese fregao se va al extraradio se deja de lios con lo que el centro se muere.
Igual esto es idea de bombero, pero cuando la iniciativa privada no entra y los cascos historicos se van al guano.... pos algo habrá que hacer (y no, rebajar la proteccion para cargarnos de un plumazo los cascos historicos tampoco me parece una ideaca, la verdad)
0
K
13
#4
taSanás
#3
por lo que se, el alcalde es un polulista de cojones, me ha salido por rrss siempre soltando cuñadeces. Esto tiene pinta de soltar lo primero que se le ocurre que suene bien en la superficie…
2
K
29
#5
elgranpilaf
#4
Un político populista? Seguro?
0
K
11
#6
taSanás
#5
los hay populistas y los hay turbopopulistas....
0
K
8
#1
taSanás
ummm, van a crear una empresa para comprarlos... ¿pero también para construir y comercializar? o va a ser otra manera de pagar por cosas que nadie quiere? (si están en fomra de solar o en ruina, es que nadie quiere comprarlos.... que los compre el ayuntamiento no solventa nada, salvo que haga todo el ciclo de vida de l a obra
1
K
19
#3
Socavador
#1
La verdad que no he entendido bien la noticia. Comprendo la idea del BNG pero la del Alcalde de Ourense no estoy seguro. ¿Pretenden crear una empresa municipal para especular con la vivienda y sacar una rentabilidad para el ayuntamiento? Si es eso me da la impresión de que simplemente van a colaborar en la subida de precios, si no no veo como el ayuntamiento podría sacar esa rentabilidad de la que habla el alcalde.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
