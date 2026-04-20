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Otros cinco exalumnos denuncian abusos y palizas del escolapio Josep Blay: "En una salida quiso que bebiera alcohol y se me abalanzó"

Otros cinco exalumnos denuncian abusos y palizas del escolapio Josep Blay: "En una salida quiso que bebiera alcohol y se me abalanzó"

El sacerdote escolapio Josep Blay (Terrassa, 1940) es un abusador que, ejerciendo de maestro en una decena de centros de la compañía Escola Pia de Catalunya, ha estado en contacto con menores durante más de 60 años. El documental ‘La Fugida. Veritats Ocultes’ pudo documentar que, en 1968, Blay abusó sexualmente de un alumno de la escuela Pia de Sitges y también que, en 2008, agredió a cuatro niñas de 8 años de una parroquia de Alella (Maresme), en 2008, caso por el que en 2024 fue condenado a 22 meses de prisión.

| etiquetas: otros , cinco , exalumnos , , denuncian , abusos , escolapio
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2 comentarios
7 2 0 K 84 actualidad
#1 lamonjamellada
Es increible que la empresa a cargo de estos trabajadores nunca reciba sanción por saber lo que han hecho, encubrirlo y darles nuevos horizontes para que continúen sus fechorías.
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asbostrusbo #2 asbostrusbo
Curas violando y torturando niños.
Nada nuevo bajo el sol.
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menéame