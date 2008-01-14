edición general
Otros 27 activistas españoles detenidos por Israel por participar en la flotilla llegan a España denunciando torturas

Un segundo grupo de 27 activistas españoles de la flotilla Global Sumud interceptada por Israel llegó este lunes a España en diversos vuelos y coincidieron en denunciar el mal trato recibido e incluso que sufrieron torturas “de bajo impacto” tras su detención. Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche en distintos grupos desde Atenas a bordo de vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona. Queda una activista cuya detención

