Otro mono que escapó de un accidente de camión en Mississippi fue abatido a tiros por un civil en una autopista (FR)

Una madre ya había matado a tiros a uno de los monos que fueron reportados como desaparecidos después de que un camión de transporte de investigación médica volcara en Mississippi el domingo.

#2 capitan.meneito
Ves? Con un arma se solucionan pacíficamente las cosas.
YeahYa #1 YeahYa
Se escapan unos monos infestados de virus, el mundo nos acojonamos, y ahí sale una madre con una pistola y un tío cualquiera y se los cargan a tiros.
rob #4 rob
#1 Da pa peli.
Pacofrutos #5 Pacofrutos *
Fuentes de todas solvencia han negado que se les hubiese confundido con el gobernador de dicho estado dado que el mono mostraba signos de inteligencia.
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
¿Cuál era el civilizado, el que escapaba o el que disparó?
