9
meneos
29
clics
Otro mono que escapó de un accidente de camión en Mississippi fue abatido a tiros por un civil en una autopista (FR)
Una madre ya había matado a tiros a uno de los monos que fueron reportados como desaparecidos después de que un camión de transporte de investigación médica volcara en Mississippi el domingo.
estados unidos
,
monos
9
0
0
111
actualidad
5 comentarios
actualidad
#2
capitan.meneito
Ves? Con un arma se solucionan pacíficamente las cosas.
3
51
#1
YeahYa
Se escapan unos monos infestados de virus, el mundo nos acojonamos, y ahí sale una madre con una pistola y un tío cualquiera y se los cargan a tiros.
2
50
#4
rob
#1
Da pa peli.
2
52
#5
Pacofrutos
*
Fuentes de todas solvencia han negado que se les hubiese confundido con el gobernador de dicho estado dado que el mono mostraba signos de inteligencia.
0
15
#3
Sergio_ftv
¿Cuál era el civilizado, el que escapaba o el que disparó?
0
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
