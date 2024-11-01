El otro frente: cómo Israel está aprovechando la guerra para escalar la violencia en Cisjordania y Gaza

En la Cisjordania ocupada los checkpoints se mantienen cerrados y la actividad delictiva y la violencia por parte de los colonos se ha incrementado, Sólo en los primeros cinco días de guerra se documentaron al menos cincuenta casos de violencia. Médicos Sin Fronteras se vio obligado a retirar las clínicas móviles en Hebrón. En Gaza, el paso de Rafah, que conecta el enclave con Egipto, está cerrado y ya no pueden acceder los escasos camiones que lo tenían permitido. Israel ha asesinado a 650 palestinos en el enclave desde el alto el fuego.