Otro escándalo de vivienda en Alicante: Sant Joan detecta comercialización ilícita de VPP

El Ayuntamiento paraliza un plan aún por edificar al detectar que la promotora ha puesto a la venta las viviendas proyectadas indicando que podrían destinarse a segunda

comunidad valenciana , vivienda , pp , corrupcion , alicante
la secta nos roba, nos tira del barrio y nos mata en honor a los mercados y los guiris
