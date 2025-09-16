Otra mañana negra en el Metro de Madrid: aglomeraciones en la línea 10 por un fallo en la puerta de un tren

El caos se ha vuelto a apoderar del Metro de Madrid este martes. Cientos de usuarios han denunciado a través de las redes sociales la situación que se ha vivido a primera hora de la mañana en los pasillos de la línea 10 del subterráneo. La incidencia ha comenzado en la estación de la Plaza de España, donde la puerta de uno de los trenes se ha quedado atascada y no se ha podido desbloquear hasta media hora después, según un portavoz de Metro. La interrupción del servicio ha provocado grandes aglomeraciones a lo largo de toda la línea.