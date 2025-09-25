OTAN toma "muy en serio" incidente con drones en Dinamarca

Drones de origen desconocido sobrevolaron aeropuertos en Dinamarca por segunda noche consecutiva, una operación que el Ministerio de Defensa denunció como "sistemática" y causada por un "actor profesional". El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este jueves (25.09.2025) la importancia de la presencia de drones en aeropuertos de Dinamarca y dijo estar trabajando en garantizar la seguridad de este tipo de infraestructura.
| etiquetas: otan , rusia , ucrania , ue , guerra
