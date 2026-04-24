edición general
10 meneos
27 clics
La OTAN elige un avión sueco-canadiense para sustituir a Boeing en el papel de AWACS (ING)

La agencia de adquisiciones de la OTAN ha elegido a la sueca Saab y la canadiense Bombardier para sustituir su envejecida flota de aviones de alerta temprana Boeing E-3A Sentry por el sistema GlobalEye, tras cancelarse el plan previo con el E-7A por retrasos, sobrecostes y dudas operativas. El nuevo sistema ofrece vigilancia aérea, marítima y terrestre a más de 550 km. Se prevé adquirir entre 10 y 12 aeronaves por más de 5.000 millones de euros, aunque el contrato aún no se ha firmado oficialmente.

| etiquetas: otan , avión , suecia , canadá , sustituir , boeing , awacs
8 2 0 K 104 politica
1 comentarios
#1 tropezon *
Los americanos se han salido de esto porque van a satelites y drones.

De hecho han presentado un global hawk con la suite electronica de este avión ...
0 K 20

menéame