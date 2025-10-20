·
9
23 clics
23
clics
Un oso destruye el colmenar del presidente del PP de Asturias: «A mí también me ha tocado; sabíamos que este día podía llegar»
«El año que viene habrá que empezar de cero», lamenta en redes sociales el líder popular Álvaro Queipo
10 comentarios
#2
gokurako
Sería un oso progresista...
2
K
46
#3
XtrMnIO
Maldito sea el oso sanshe!!
1
K
33
#7
Somozano
*
#3
jajajajaja
En realidad la PSOE gobierna Asturias por la mínima
Así que sigan tocando los cojones a la gente del campo
Riéndose de las legítimas aspiraciones de acabar con el peaje de la autopista
Y así es como poco a poco una tierra roja se hace azul
Ejemplos hay muchos. La última Andalucía convertida en Murcia (58% de voto a la derecha)
Antes lo fueron la propia Murcia, Valencia o Madrid
En cambio la izquierda solo ha conseguido hacerlo con Navarra tradicionalmente conservadora. Su problema es que solo tiene medio millón de habitantes
Cada década de democracia la derecha ha ido comiéndose más feudos rojos. Cuando iniciaron la democracia solo tenían Galicia y Castilla y León que aún mantienen
0
K
5
#9
amusgada
#7
pero si la FSA es agrofascio con patatas, lobo escopeteao, incendios forestales intencionaos si son ganaderos ¡venga! te quito el acotamiento al pastoreo y te desarticulo las BRIPA, no vaya ser que encuentres a algún secretario regional de cierto sindicato alentando a quemar tras ser condenao por quemar. ¿Tocar los cojones? si no hacen otra que crear "espacios silvopastorales" a cuenta de fondos Next Generation en parques naturales, les dejan celebrar ferias de ganao aún con la…
» ver todo el comentario
0
K
8
#6
Antipalancas21
Los osos se pirran por la miel, son animales muy dulces.
0
K
20
#1
Katos
*
Menos mal que no tenía un bebé al lado que si no no tendria tiempo de hacer tanto destrozó entre cambio de pañal, amamantarlo y darle una educación digna.
0
K
9
#4
Leon_Bocanegra
Bah, seguro que era un colmenar viejo.
0
K
9
#8
Spirito
El Oso Yogui es Podemita.
0
K
9
#5
amusgada
No entiendo la relevancia de la "noticia" ¿? Si al menos pusieran cuanta pasta le van a soltar por esos daños o se molestase en especular 30 segundos sobre porqué no hay fayucos pal oso... pero no.
0
K
8
#10
Euripio
El que pueda hacer, que haga.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
