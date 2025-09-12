edición general
12 meneos
17 clics
El oso afianza su expansión con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna

El oso afianza su expansión con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna

Los expertos constatan 'la integración' de las poblaciones oriental y occidental gracias al tránsito de ejemplares entre territorios de Lena divididos por la autopista

| etiquetas: oso , asturias , expansión
9 3 0 K 163 ciencia
1 comentarios
9 3 0 K 163 ciencia
#1 ombresaco
"Ya se puede hablar de una sola población porque hay un tránsito habitual de osos y de genes. La AP-66 ha dejado de ser un obstáculo y es habitual el paso de los plantígrados de un lado a otro de la calzada por las montañas sobre los túneles principalmente y, en menor medida, por los pasos de fauna habilitados."

"También pasan atravesando la carretera, como demostraron los dos atropellos que hubo en los últimos meses tanto en Asturias como en León."

Pues algo se me escapa, creo que los túneles son los mismos desde que se hizo la autovía. Si antes era un problema y ya no, la diferencia son los pasos de fauna y el vallado bajo
0 K 11

menéame