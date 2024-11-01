La oscura realidad de los chats sexuales con la IA: personas en Kenia o Venezuela que cobran 5 céntimos por mensaje

“Cuando iniciaba sesión en mi panel de trabajo, tenía acceso a múltiples perfiles falsos de varios géneros; normalmente de tres a cinco personajes diferentes que podía manejar simultáneamente. A veces tenía que operar personajes masculinos y femeninos en el mismo día, dependiendo de lo que los usuarios de la plataforma estuvieran buscando”, relata Michael Geoffrey Asia, un trabajador que desempeñó este trabajo en Nairobi. Ahora, suplantan en ocasiones a la IA por 5 céntimos el mensaje y haciendo eso al mismo tiempo la entrenan.