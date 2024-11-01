edición general
La oscura realidad de los chats sexuales con la IA: personas en Kenia o Venezuela que cobran 5 céntimos por mensaje

“Cuando iniciaba sesión en mi panel de trabajo, tenía acceso a múltiples perfiles falsos de varios géneros; normalmente de tres a cinco personajes diferentes que podía manejar simultáneamente. A veces tenía que operar personajes masculinos y femeninos en el mismo día, dependiendo de lo que los usuarios de la plataforma estuvieran buscando”, relata Michael Geoffrey Asia, un trabajador que desempeñó este trabajo en Nairobi. Ahora, suplantan en ocasiones a la IA por 5 céntimos el mensaje y haciendo eso al mismo tiempo la entrenan.

#2 Grahml
Bueno, en "Her" era Scarlett Johansson.

No decían ni cuánto cobraba ni desde dónde mandaba los mensajes.
#1 eqas
A cada vez más noticias envío el mismo comentario: terrorífico.

Nos vamos a extinguir, y encima nos lo merecemos.
#4 diablos_maiq
Supongo que si fueran personas de algún país europeo sería una realidad clara.
#3 endy
Acaban de descubrir la técnica de concierge MVP
