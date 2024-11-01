Óscar Puente reconoce ahora que el acuerdo con Podemos sobre El Prat implica reforzar la protección medioambiental y retrasa las obras hasta al menos 2032

Hace dos semanas Podemos negoció una serie de condiciones sobre el aeropuerto del Prat para dejar pasar la ley de Movilidad Sostenible del gobierno. El ministro titular de la medida, Óscar Puente, pese a negarlo en un principio, ha reconocido este viernes en X que el acuerdo alcanzado hace dos semanas con la formación morada “es importante” e implica "un informe vinculante de reducción de emisiones antes de iniciar las obras" y que los trabajos de ampliación "no comenzarán hasta al menos 2032".