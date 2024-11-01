·
Óscar Puente y un millón de euros para sobornar a la sociedad
Tengo ganas de llorar y sé que, además, este artículo nos va a costar perder un proyecto importante que estábamos preparando con mucha ilusión.
relacionadas
#2
SolidGeorg
Si Aena quiere publicidad invitando a la farándula y a los políticos a un piscolabis en el que se tiran dinero y piropos los unos a los otros, que lo hagan con el dinero de sus accionistas que para eso privatizaron el 49%. El dinero público de transportes es para inversión pública en transportes.
2
K
25
#3
manbobi
#2
Si quiere publicidad que se compre un portal de noticias o un agregador
0
K
12
#6
angelitoMagno
*
#2
¿Sabemos como se financia el premio? Porque las noticias dicen que el premio lo pone AENA, no Transportes.
Y la dotación se mueve en las cifras de premios otorgados por empresas privadas, no premios de ministerios (cifras que pongo en
#4
)
0
K
18
#1
Desideratum
Joder, qué barato sale sobornar a toda una sociedad. Debe ser que somos un país de pobres. De fachipobrez, concretamente.
0
K
19
#4
angelitoMagno
A mi lo que me parece aberrante es que mientras que los premios que da el ministerio de Cultura (nacional de comic, nacional de teatro, o nacional de letras) tengan una dotación de entre 30.000 y 50.000 euros, este premio de Aena tenga una dotación de 1.000.000,
Me parece una exageración. Si tuviera una dotación como los premios que da Cultura, pues bien, mira, hasta me haría gracia si añadieran una clausula de "libros de menos de X páginas", como para premiar "literatura de leer en el aeropuerto".
Pero un premio de un millón de euros, no tiene ni pies ni cabeza.
0
K
18
#5
ElmaEscobar
*
No voy a mezclar partidas ni a caer en la falacia de pensar que un millón destinado a literatura se resta directamente de la seguridad ferroviaria. Todos sabemos que las cuentas públicas no funcionan así. Pero sí voy a señalar lo evidente y es que el dinero público es finito, y las decisiones sobre dónde se coloca ese dinero expresan jerarquías políticas. Cuando el ministerio responsable de garantizar que los trenes circulen con seguridad destina un millón de euros a un premio literario para
…
» ver todo el comentario
0
K
7
#7
angelitoMagno
#5
Los talleres, esculturas, premios, murales, charlas, congresos, fiestas, carteles, publicidad y demás parafernalia de autobombo salen de nuestra pasta, son las partidas mas descontroladas, luego no hay dinero para educación, ni para sanidad. Chapó
Erróneo. Mira los PGE, los presupuestos de tu comunidad y tu ayuntamiento y haz cuentas. Las cosas de culturas, publicidad y demás son un porcentaje de gasto público ínfimo.
0
K
18
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
