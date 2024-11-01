"Os demandaremos hasta el cansancio": la amenaza de la Casa Blanca a la CBS después de una entrevista a Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, amenazó a la cadena CBS con una batería de demandas si editaban una entrevista que realizó el periodista Tony Dokoupil al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el programa CBS Evening News. El diario The New York Times publica que Leavitt se acercó a Dokoupil y otros empleados de la cadena presentes en el lugar de la entrevista, en Michigan, y les dijo: "Él ha dicho: 'Aseguraos de no cortar la cinta, aseguraos de que la entrevista se publique completa".