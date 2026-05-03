Orpheus: usando drones para buscar rastros de vida en chimeneas volcánicas marcianas

Ingenuity, el primer helicóptero en volar por los cielos de Marte, sobrepasó todas las expectativas al funcionar durante casi tres años y completar 72 vuelos, a pesar de haber sido diseñado como un pequeño vehículo experimental que debía llevar a cabo cinco vuelos. El futuro de la exploración de Marte por parte de helicópteros tiene el futuro asegurado con la misión de bajo coste Skyfall, aunque el haber fusionado esta misión con el nuevo reactor nuclear SR-1 Freedom provocará sin duda varios retrasos en su lanzamiento.