Oro, surrealismo y arte: el collar Swirling Sea de Dalí protagoniza una venta sin precedentes en Francia

La pieza creada a partir de un diseño de 1954, con perlas, diamantes y zafiros, duplicó su valoración en la subasta de Sotheby’s y marcó un récord en la semana de Art Basel Paris. El collar Swirling Sea fue elaborado en oro de 18 quilates a partir de bocetos de Dalí realizados en 1954. Su confección material se concretó en 1963 por el joyero neoyorquino Carlos Alemany, colaborador habitual del artista. La pieza presenta una estructura ondulante con diamantes y una gran perla cultivada, acompañada por una franja de cuentas de zafiro y esmeralda