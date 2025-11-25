edición general
Oriol Pla hace historia al ganar el Emmy Internacional a mejor actor por su papel en "Yo, adicto"

El documental dirigido por Joanna Pardos '#SeAcabó: Diario de las campeonas', sobre la selección española de fútbol y el caso Rubiales, también se alza con el galardón en su categoría.

Torrezzno
Enhorabuena!, la serie es genial. Me gustó mucho, aunque el actor, Oriol Pla, me ponia de los nervios. Demasiado histerico para mi gusto.
#2 Mesopotámico
#1 Y calbo
Ratoncolorao
#1 Es que esa era la gracia del papel y la razón de su adicción.
Torrezzno
#3 claro, por eso lo hace tan bien. Genera en el espectádor ese desasogiego. Te tiene todo el rato nervioso, como un adicto
