Los orígenes prehistóricos del panteón romano: hallan trazas de un posible culto prehistórico en los bosques donde se alzó el santuario de la diosa Diana Nemorensis

Emplazado en el sureste de Roma junto a los montes Albanos, el lago de Nemi fue, durante siglos, un espacio consagrado a la religión. Las leyendas antiguas lo describen como el escenario del culto dedicado a Diana Nemorensis, diosa de la caza, los bosques y los ciclos de la vida. Una serie de excavaciones recientes, sin embargo, ha revelado un horizonte cultural todavía más antiguo: bajo el santuario romano yacen restos que atestiguan una ocupación humana milenaria, anterior incluso al surgimiento de las creencias latinas.