Organizaciones benéficas canadienses canalizan millones para financiar al ejército israelí y los asentamientos ilegales en Cisjordania [Eng]

Una nueva investigación de The Fifth Estate ha revelado que varias organizaciones benéficas canadienses canalizaron grandes sumas de dinero a organizaciones vinculadas al ejército israelí y a la expansión de los asentamientos judíos ilegales en la Cisjordania ocupada El Fondo Nacional Judío de Canadá, la Organización Mizrachi de Canadá y la Asociación Cultural Sionista Canadiense, emitieron desgravaciones de impuestos por donaciones que financiaron a asentamientos ilegales y al ejército israelí.