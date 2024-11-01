edición general
Organizaciones benéficas canadienses canalizan millones para financiar al ejército israelí y los asentamientos ilegales en Cisjordania [Eng]

Una nueva investigación de The Fifth Estate ha revelado que varias organizaciones benéficas canadienses canalizaron grandes sumas de dinero a organizaciones vinculadas al ejército israelí y a la expansión de los asentamientos judíos ilegales en la Cisjordania ocupada El Fondo Nacional Judío de Canadá, la Organización Mizrachi de Canadá y la Asociación Cultural Sionista Canadiense, emitieron desgravaciones de impuestos por donaciones que financiaron a asentamientos ilegales y al ejército israelí.

etiquetas: canadá , sionismo , ong , financiación , colonos , cisjordania
3 comentarios
pepel
En todas las ciudades del mundo es igual; se canalizan por el sionismo.
1
Free_palestine
#1 el sionismo  media
1
capitan__nemo
Como las donaciones internacionales para el yihadismo, se engloba todo en financiamiento de crimenes de guerra, genocidio y terrorismo.
0

