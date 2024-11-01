Organizaciones animalistas exigen a Bustinduy que ponga en marcha la Ley de Grandes Simios cuanto antes

Preguntada por la importancia de esta ley, Marta Esteban, presidenta de la Fundación Animal Guardians, explica a El Salto que “primero es porque lo manda la ley 7/2023”, la conocida como ley de Protección Animal, “que obligaba a tener presentada esta norma sobre grandes simios tres meses después de su entrada en vigor”. Ya han pasado dos años desde esta fecha y siguen sin un camino claro para su aprobación. “También es una cuestión moral”, continúa Esteban, que indica que “los grandes simios comparten nuestra misma familia evolutiva, son los