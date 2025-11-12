Una organización sueca presenta una demanda contra Amazon por vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Una organización sueca que defiende los derechos de los niños informó este lunes que presentó una demanda contra Amazon y otras dos plataformas de comercio electrónico por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. La demanda se produce después de que Francia amenazara con suspender a la plataforma Shein, fundada en China, por vender muñecas similares en su página web, así como armas de categoría A. La organización sueca ChildX declaró a AFP que no desea nombrar las dos páginas más pequeñas que demandó, para no dirigir el tráfico h