Organismos y empresas en manos del PP pagaron al menos 5,2 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro

Esos 5,2 millones dan idea de los millonarios ingresos que recibió la firma del exministro y muchos de sus colaboradores en época de Aznar de entidades de la órbita del PP. La cifra está calculada a partir de un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) incluido en el sumario del 'caso Montoro' que recopila los clientes de Equipo Económico con operaciones superiores a 60.000 euros en el periodo 2008-2019 y detalla sus relaciones comerciales y las de sus socios con empresas, asociaciones y organismos públicos, entre otras