Organismos y empresas en manos del PP pagaron al menos 5,2 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro

Esos 5,2 millones dan idea de los millonarios ingresos que recibió la firma del exministro y muchos de sus colaboradores en época de Aznar de entidades de la órbita del PP. La cifra está calculada a partir de un informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) incluido en el sumario del 'caso Montoro' que recopila los clientes de Equipo Económico con operaciones superiores a 60.000 euros en el periodo 2008-2019 y detalla sus relaciones comerciales y las de sus socios con empresas, asociaciones y organismos públicos, entre otras
Lo oculto de Montoro y Feijóo. ¿Regalo o saqueo? La opacidad del rescate de las cajas gallegas y el ascenso millonario de un banquero vinculado al chavismo
Un personaje que supuestamente llegaba, con apenas 700 millones de euros en la mesa —una cifra ridículamente baja para una entidad del tamaño de Novagalicia—, se hizo con el control económico de Galicia. Pero lo más escandaloso no fue el… » ver todo el comentario
Se extiende hacia el poder político. La consultora Equipo Económico, fundada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, recibió 172.000 euros de la Xunta de Feijóo para elaborar informes técnicos durante la crisis de las cajas. Informes que, según denuncia el BNG, sirvieron para justificar despidos masivos —el mayor ERE de la historia empresarial gallega— y para legitimar la bancarización y la posterior "malventa" de… » ver todo el comentario