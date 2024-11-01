Un «ordenador termodinámico» puede imitar las redes neuronales de la IA, usando órdenes de magnitud menos energía para generar imágenes

Los sistemas de IA actuales generan imágenes usando chips en los que la energía necesaria para cambiar bits eclipsa la cantidad de energía presente en las fluctuaciones aleatorias del ruido térmico, haciendo que ese ruido sea despreciable. Pero un nuevo «ordenador termodinámico generativo» aprovecha el ruido del sistema en lugar de hacerlo a pesar de él, lo que significa que puede completar tareas de computación con órdenes de magnitud menos energía de la que requieren los sistemas de IA típicos.